«Συμμαχίες τώρα» το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ - Πρωτοβουλίες, αλλά και αυστηρός τόνος από Φάμελλο στην ΚΕ

Την πρόταση της Προοδευτικής Ελλάδας, δηλαδή του σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, που θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση της ΝΔ, θα επιχειρήσει να διαδόσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.

Το εναρκτήριο λάκτισμα το έδωσε χθες από τη συνεδρίαση της ΚΕ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κρίσιμη ανάγκη σχηματισμού συμμαχιών και μετώπων από τις προοδευτικές δυνάμεις, προανήγγειλε πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά μίλησε στο τέλος της συνεδρίασης με αυστηρότητα και προς όλους όσοι επενδύουν σε σχέδια περεταίρω κατακερματισμού του χώρου.

Σε πρώτο πλάνο οι συμμαχίες

Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να ανοίξει χωρίς «κόκκινες γραμμές» το ζήτημα των συνεργασιών μεταξύ κομμάτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η αλλαγή θα έρθει μόνο αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε την πλειοψηφία της κοινωνίας σε πλειοψηφία πολιτική και κυβερνητική. Και αυτό απαιτεί τόλμη. Καλώ, λοιπόν, όλους τους προοδευτικούς πολίτες και κόμματα να κάνουμε αυτό το βήμα. Να σχεδιάσουμε μαζί ένα μέλλον δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας».

Πρότεινε μάλιστα σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να υπογράψουν κοινή δήλωση προς την κυβέρνηση με την οποία να ζητούν την ανάκληση του νομοσχεδίου του υπ. Εργασίας για το 13ωρο.

Παράλληλα, τόσο κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, όσο και στο τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Φάμελλος τόνισε ήδη από τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά μεγάλη πανελλαδική καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα και για την προοδευτική διακυβέρνηση, δηλαδή με στόχο η προοδευτική Ελλάδα να γίνει η βάση σε μια συζήτηση για προοδευτική κυβέρνηση.

Άλλωστε προανήγγειλε επίσης ότι το κόμμα θα συμμετάσχει, αλλά και θα οργανώσει, συζητήσεις και εκδηλώσεις στην κατεύθυνση του διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων αυτών. Άλλωστε, τα πρώτα τέτοια παραδείγματα, όπως για παράδειγμα στην Παλλήνη πριν λίγες εβδομάδες, χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιτυχία και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να χτίσει πάνω στο συγκεκριμένο momentum. Η σκέψη της Κουμουνδούρου, την οποία εξέφρασε κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται έτσι το μόνο κόμμα που κινείται προς την κατεύθυνση που δείχνει η κοινωνία με το σύνθημα «βρείτε τα!», ενώ όποιος δε θέλει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, τελικά θα αναλάβει την ευθύνη της απόφασής του.

Αυστηρή προειδοποίηση για διαρροές και «αποστάτες»

Πάντως, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ΚΕ ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε αυστηρές προειδοποιήσεις στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς το εσωτερικό.

Ο κ. Φάμελλος τάχθηκε εναντίον κάθε συζήτησης για περαιτέρω κατακερματισμό του χώρου, με αποτέλεσμα αυτή η φράση να ερμηνεύεται από πολλούς και ως αιχμή προς όσους επεξεργάζονται το να μετοικήσουν στο ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.

Παράλληλα όμως διαχώρισε τη θέση του και από θέσεις, όπως εκείνη που εκφράστηκε από άλλα στελέχη περί ανάγκης να υπογράψουν οι βουλευτές ότι δε θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αποφευχθούν οι αποστάτες. «Όσο αδιανόητος ειναι ο κατακερματισμός, τόσο αδιανόητο είναι να ακούω χαρακτηρισμούς για αποστάτες. Το ζητούμενο είναι μόνο η κυβερνησιμότητα της πρότασης μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα χαρακτήρισε τις διαρροές από το τι λέγεται εντός των αρμοδίων οργάνων του κόμματος «απαράδεκτες» διότι συμβάλλουν στο να δημιουργείται εσωστρέφεια, και στο να «γίνεται πολιτική δια της παραπολιτικής». «Δεν ξέρουμε πού ακριβώς στοχεύουν αυτές οι διαρροές», πρόσθεσε με νόημα.

