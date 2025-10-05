Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

Νέα τροπή παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποκάλυψη για τον αναπληρωτή του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκο Μπουνάκη, που παραδέχτηκε ότι είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη, το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας μέχρι και σήμερα.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, πρόκειται για 3.500 στρέμματα κοντά στη λίμνη Κάρλα που επιστράφηκαν στο Δημόσιο, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Ωστόσο επιτήδειοι εντόπισαν την «μαύρη τρύπα» και έκαναν δηλώσεις επί 4 χρόνια - έως και σήμερα - στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση» απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ επιχειρεί να θολώσει τα νερά

«Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα», διαμηνύει η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας σε σχόλια της ΝΔ.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η ΝΔ επιχειρεί να θολώσει τα νερά και συνεχίζει: «Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;».

Η «γραμμή» Δούκα που... αγνόησε η Χαριλάου Τρικούπη

Το ζήτημα πάντως περιλαμβάνει και παρασκήνιο, αφού η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα εκδόθηκε πολλές ώρες μετά τις αντίστοιχες ανακοινώσεις της ΝΔ.

Είχε μεσολαβήσει μια πολύ αιχμηρή δήλωση από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος υποδείκνυε προς την ηγεσία του κόμματος να κινηθεί προς την κατεύθυνση της διαγραφής οποιουδήποτε στελέχους που πιθανόν έχει ευθύνη στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα.

Ο Χάρης Δούκας ζητά «κάθαρση στην πράξη» και τονίζει ότι «για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα, και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη».

«Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ», καταλήγει στην ανάρτηση ο κ. Δούκας.

Ωστόσο το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, δηλαδή σε αυτή της κάλυψης του στελέχους του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ακόμη επεισοδίου στον τομέα των εσωκομματικών αντιθέσεων που παρουσιάζονται εντός του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Με ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά του Χάρη Δούκα.

