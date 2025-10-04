ΟΠΕΚΕΠΕ – Δούκας για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο: «Μόνος δρόμος είναι η διαγραφή»

«Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε σημερινή (04/10) δημοσίευση.

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της Νέας Δημοκρατίας», έγραψε.