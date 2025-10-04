ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

«Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα», διαμηνύει η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας σε σχόλια της ΝΔ.

Το ζήτημα αφορά τον αναπληρωτή του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, που παραδέχτηκε ότι είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη, το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας μέχρι και σήμερα.

Ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση» απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η ΝΔ επιχειρεί να θολώσει τα νερά.

«Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα … να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να «κουκουλώσουν»», καταλήγει η ανακοίνωση.