Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

Ο πρωθυπουργός ζήτησε στενότερη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση - «Υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζεται συνεχής βελτίωση»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία
Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε διυπουργική σύσκεψη με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, με αντικείμενο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στους Δήμους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας πόλεων και περιαστικών περιοχών, ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η σημασία της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία των πολιτών, ενώ εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της εποικοδομητικής συνεργασίας.

Έγινε αποτίμηση νέων μέσων και εργαλείων που διατίθενται για την πολιτική προστασία, όπως ο υπό κατάρτιση νέος Χάρτης Επικινδυνότητας, που με βάση επιστημονικά κριτήρια θα αποτυπώνει αναλυτικά τη διαβάθμιση κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα οφέλη από την υιοθέτηση του νέου Χάρτη, προσθέτοντας πως οι εργασίες για την κατάρτισή του αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα.

Σύσκεψη-Ανθεκτικότητα-ελληνικών-πόλεων

Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο το Δίκτυο να αναλάβει τη λεπτομερή καταγραφή, μεταξύ άλλων, των πυροσβεστικών μέσων, των οχημάτων έργου και των εκπαιδευμένων εθελοντών που διαθέτει κάθε Δήμος ανά την Ελλάδα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η κατάρτιση βάσης δεδομένων η οποία θα επιτρέπει αφενός τη «χαρτογράφηση» των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφετέρου τον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών προμηθειών, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά, με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής που θα αποτυπώνονται στον Χάρτη Επικινδυνότητας.

Τα μέλη του Δικτύου παρουσίασαν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη πρόληψη φυσικών καταστροφών, ειδικά πυρκαγιών, με δημοτικά μέσα, αλλά και για την καλύτερη ανταπόκριση των ΟΤΑ σε περίπτωση κρίσης.

Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν η συγκρότηση τοπικών κέντρων διαχείρισης κρίσεων, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν την περιοχή ευθύνης μεμονωμένων Δήμων ή ομάδων Δήμων, η καλύτερη προετοιμασία των ΟΤΑ στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης υπογραμμίστηκε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες φετινές πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα από τις αρχές του έτους είναι περίπου 4,5% λιγότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της περασμένης 20ετίας. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται άνοδος της τάξης του 208% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024.

Σύσκεψη-Ανθεκτικότητα-ελληνικών-πόλεων

Με αυτά τα δεδομένα, τονίστηκε πως, πέραν της ευρύτερης ενίσχυσης των αντιπυρικών δυνατοτήτων της χώρας τα τελευταία χρόνια, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των ΟΤΑ αποφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Μητσοτάκης: Υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζεται συνεχής βελτίωση

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Καλωσήρθατε, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει, καθώς πια η έννοια της ανθεκτικότητας πρέπει να υπεισέλθει σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Θέλω να γνωρίζετε ότι επί της αρχής δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την έννοια παρά μόνο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της πολιτικής προστασίας, όπου νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα να θεσμοθετήσουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία.

Εγώ θέλω να εκφράσω και την ικανοποίησή μου γιατί πολλές από τις γόνιμες, καινοτόμες ιδέες, τις οποίες πια έχουμε ενσωματώσει στον κεντρικό σχεδιασμό μας προήλθαν από πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραδείγματος χάρη, θέματα όπως η εναέρια εποπτεία των επικίνδυνων για δασικές πυρκαγιές περιοχών.

Οπότε με ενδιαφέρει πολύ να παρακολουθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναλάβει, να δούμε πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε καλύτερα τη συνεργασία μας με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Και βέβαια, μιας και βρισκόμαστε πια ουσιαστικά προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου -ελπίζω καλοδεχούμενες και οι βροχές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους-, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε μια συνολική παρουσίαση, όμως το ισοζύγιο στην Ελλάδα σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στην Ευρώπη ήταν αναμφισβήτητα θετικό. Κινούμαστε περίπου στον μέσο όρο της εικοσαετίας, όταν στην Ευρώπη νομίζω ότι έχουν καεί κατά μέσο όρο τριπλάσιες εκτάσεις απ’ ό,τι ο μέσος όρος της εικοσαετίας.

Σε μια πολύ δύσκολη χρόνια, δηλαδή, εμείς καταφέραμε και είχαμε αποτελέσματα, τα οποία ήταν αντίστοιχα άλλων ετών. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος, αλλά προφανώς είναι υποχρέωσή μας, ειδικά στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, να βελτιωνόμαστε συνεχώς».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Επιστρέφει ο Λεκορνού μέχρι την Τετάρτη για να λύσει την πολιτική κρίση

19:16ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει αξιολογηθεί με σαφήνεια

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Άρχισαν στο Σαρμ Ελ-Σέιχ οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα απόψε στην TV – Ποιες σειρές έρχονται

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε γνωστό μπράβο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Είχε πάνω του όπλο και ναρκωτικά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανασύρανε δικογραφία που αφορά αξιόποινες πράξεις των ιατροδικαστών -Τι είπε για Τσίπρα

18:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βάνα Πεφάνη στο Queen: «Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα, θέλω να κάνω πάντα κάτι παραπάνω»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση» - Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς για το ματς στη Σκωτία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το ΕΣΥ αλλάζει - 10.000.000 διαθέσιμα τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό

18:19LIFESTYLE

Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη

18:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίστα Forbes: Ρονάλντο και μετά το... χάος! Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

18:07ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες εντόπισαν τον μηχανισμό του εγκεφάλου που μπορεί να θεραπεύσει ολοκληρωτικά την κατάθλιψη

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Ενισχύουμε τις σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για την αύξηση των επενδύσεων και των εμπορικών συναλλαγών»

17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του

18:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίστα Forbes: Ρονάλντο και μετά το... χάος! Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη - Προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν σωτήρας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα απόψε στην TV – Ποιες σειρές έρχονται

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ