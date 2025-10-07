Ο Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

Πώς προστατεύεται ο Έλληνας (και ο Ευρωπαίος) καταναλωτής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που αντιμετωπίζει στο ράφι και στο διαδίκτυο σε μια εποχή που το κόστος ζωής αποτελεί το υπ’αριθμόν 1 πρόβλημα για τους πολίτες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.;

Αυτό το επίκαιρο ερώτημα θα συζητηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στο Ξενοδοχείο Plaza της πλατείας Συντάγματος, στο Στρογγυλό Τραπέζι που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς και ταχύτατα, ο καταναλωτής αναζητά προσιτές τιμές, προϊόντα ποιότητας και ασφάλείς συναλλαγές. Έρχεται όμως καθημερινά αντιμέτωπος με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, ασαφείς ετικέτες προϊόντων και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και παράλληλα, παίρνουν μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές, θεσπίζουν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τα προϊόντα, επιβάλλουν κυρώσεις στις παραβατικές συμπεριφορές και αναπτύσσουν κανάλια καταγγελιών εύχρηστα για το κινό καθώς και μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν: Εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη; Γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους; Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί προστασίας; Τις απαντήσεις θα αναζητήσει η συζήτηση που διοργανώνει ο Δημήτρης Τσιόδρας. Γιατί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά υπέρ των πολιτών, μόνον αν οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη.

Στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης θα συμμετέχουν: ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός, ο διευθυντής της ΔΙΜΕΑ Σπυρίδων Περιστέρης, η Συνήγορος του Καταναλωτή Άννα Στρατηνάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος, η ειδική επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πέρσα Λαμπροπούλου, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαρά Νικολοπούλου, ο πρόεδρος του Εθνικού Σύστηματος Διαπίστευσης Τάσος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe) Μάκης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατερίνα Φραϊδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Κωνσταντίνος Γεράρδος και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ.