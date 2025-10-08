Επέστρεψε στην Κ.Ο. της ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την ανακοίνωση της επανένταξής του στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Πλέον η ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης τον Μάρτιο του 2025 είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία για τα χυδαία σχόλιά του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φωνάζοντας από τα έδρανα της Βουλής: «Κάνε κανένα παιδί».

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε ζητήσει συγγνώμη λίγες μέρες αργότερα, αποδίδοντας την επίθεσή του σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε οικογενειακά προβλήματα.