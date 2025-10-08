Τασούλας: Περαστικά στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο και την προσφορά των πιλότων και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας προς την Πατρίδα και τον Ελληνικό λαό.

Newsbomb

Τασούλας: Περαστικά στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις ευχές για περαστικά στους δυο χειριστές που τραυματίστηκαν από πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο - όπου και βρίσκεται - είναι από τις πιο δυναμικές και πιο αποτελεσματικές αποτρεπτικές μας δυνάμεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο και την προσφορά των πιλότων και στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας προς την Πατρίδα και τον Ελληνικό λαό.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δήλωσή του ανέφερε:
«Τώρα που σας βλέπω, ήθελα να εκφράσω παρουσία σας τα περαστικά μου στους δύο συναδέλφους σας που είχαν αυτό το ατύχημα σήμερα στο Τατόι. Μαθαίνω ότι είναι και οι δύο στο νοσοκομείο, ο ένας κάπως πιο σοβαρά, αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ο άλλος πολύ λιγότερο. Ευχόμαστε λοιπόν να το ξεπεράσουν και να επανέλθουν γρήγορα στη δράση.

Είναι περιττό να σας πω πόσο υπερήφανοι νιώθουμε για εσάς. Αυτό που κάνετε είναι κάτι το οποίο αν δεν το ζήσει κανείς, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Οι αναχαιτίσεις, η προστασία του εναερίου μας χώρου, η προστασία, δηλαδή, του εθνικού μας φιλότιμου. Γιατί τα σύνορά μας είναι το φιλότιμό μας. Είναι ο πατριωτισμός μας, είναι αυτά για τα οποία σήμερα γιορτάσαμε εδώ στη Λήμνο. Η Λήμνος γιόρτασε την απελευθέρωσή της από τον ελληνικό στόλο και τα 113 αυτά χρόνια που πέρασαν, είτε οι Ένοπλες Δυνάμεις, είτε ο Στρατός, είτε το Ναυτικό, είτε η Αεροπορία προστατεύουν αυτό το νησί.

Τα τελευταία χρόνια η βάση εδώ, η Σμηναρχία Μάχης, είναι από τις πιο δυναμικές και πιο αποτελεσματικές αποτρεπτικές μας δυνάμεις. Συνεπώς, είμαστε ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε πρωτίστως τον εναέριο μας χώρο. Ξέρω ότι δεν σας ξεφεύγει τίποτε, είστε σε ύψιστη ετοιμότητα και, για να το πάμε λίγο και πιο πεζά, και η πατρίδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, προσπαθεί να ανταποκριθεί στο πως αισθάνεται για εσάς και είμαι βέβαιος ότι το νέο μισθολόγιο είναι μία μικρή ένδειξη τού πόσο εκτιμάει το έργο σας και την αφοσίωσή σας.

Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι έχετε διαλέξει ένα λειτούργημα το οποίο η κοινωνία έχει αγκαλιάσει, το εκτιμά βαθύτατα και εσείς δικαιούστε να είστε υπερήφανοι για τον εαυτό σας. Επάξια, διότι δεν κάνετε κάτι συνηθισμένο. Καθόλου συνηθισμένο. Ακόμη κι αν δεν συμβεί κάτι, αυτή η ετοιμότητα του να βρίσκεστε σε απόλυτη εγρήγορση εντός πέντε λεπτών είναι κάτι σημαντικό. Και εμείς όλοι που πολιτευόμαστε, εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε, πάμε διακοπές, πάμε σχολείο, πάμε πανεπιστήμιο, νιώθουμε τη σιγουριά ότι κάποιοι άλλοι στη Λήμνο, στην Αγχίαλο, στο Καστέλι, στην Τανάγρα, στη Σκύρο, είναι εκεί σε ύψιστη ετοιμότητα για να μας επιτρέπουν να πολιτευόμαστε, να εργαζόμαστε, να ταξιδεύουμε, να κάνουμε οικογένειες, να είμαστε έμποροι, να είμαστε οτιδήποτε. Όλη η ζωή της Ελλάδος κινείται κάτω από τα φτερά σας, κάτω από την προστασία σας. Όλη η Ελλάδα ό,τι κάνει, το κάνει επειδή ακριβώς εσείς την προστατεύετε και της δίνετε το δικαίωμα να νιώθει ασφαλής και να ασχολείται με την καθημερινότητά της. Και πάλι λοιπόν, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, σας ευχαριστώ και σας είμαστε ευγνώμονες. Να είστε καλά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

18:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γίνε ο δημιουργός της δικής σου ιστορίας – Kids’ Lab στο Platforms Project

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: H Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show - Δεν εκφράζεται με όρους Πλ. Συντάγματος

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα χορηγική συνεργασία με την MOLON LAVE

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Περαστικά στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας - «Όλη η Ελλάδα κινείται κάτω από τα φτερά σας»

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδειοδοτήθηκε πλήρως το «Καυτανζόγλειο» - «Ιστορική μέρα», είπε ο Γιάννης Βρούτσης

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντμαν: Αν το Σχέδιο για τη Γάζα πετύχει, ο Τραμπ θα αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, Φυσικής, Χημείας

18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Εσθονία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις

17:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

17:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση της Ιεραρχίας για το δημογραφικό - Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η πατρίδα αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις, αποδομείται η οικογένεια

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και το όραμα για μία πιο σύγχρονη και «ανθρώπινη» μοναρχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Με αιμάτωμα στο κεφάλι ο ένας πιλότος και κατάγματα ο δεύτερος μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι: Πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση της Ιεραρχίας για το δημογραφικό - Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η πατρίδα αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις, αποδομείται η οικογένεια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι - Θα παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ