Λήμνος: Επίσκεψη Κωνσταντίνου Τασούλα στην 113η επέτειο απελευθέρωσης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου.

Ο κύριος Τασούλας μετά τη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδας Μύρινας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων και μετά την παρέλαση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απελευθέρωση της ακριτικής και με μεγάλη στρατηγική σημασία Λήμνου πριν 113 χρόνια, υπήρξε το προανάκρουσμα πολύ μεγάλων επιτυχιών ναυτικών και στρατιωτικών της Ελλάδος κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, οι οποίες επιτυχίες διπλασίασαν εδαφικά και πληθυσμιακά τη χώρα μας.

Μέσα σε ένα, όχι τυχαίο, κλίμα εθνικής ομοφροσύνης και πολιτικής σύμπνοιας, η Ελλάδα το 1912-13 επέκτεινε τα σύνορά της, τα οποία μέχρι τότε έφθαναν ως την Ελασσόνα, και τα έφτασε ως τον ποταμό Νέστο, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει, όπως είπαμε, ενσωματώθηκαν δε ταυτόχρονα, με αυτή την εδαφική επέκταση, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και η Κρήτη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου Eurokinissi

Η απελευθέρωση της Λήμνου στις 8 Οκτωβρίου 1912 από τον ναύαρχο και αρχηγό του ελληνικού στόλου Κουντουριώτη, επικεφαλής του θρυλικού θωρηκτού “Αβέρωφ” κατέλυσε μία σκλαβιά 456 χρόνων και ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, όταν υψωνόταν η ελληνική σημαία στο φρούριο της Μύρινας, όλοι ένιωσαν, ότι άμεσα, ο ίδιος άνεμος ελευθερίας που έπνευσε στη Λήμνο, θα πνεύσει και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και να, που μόλις λιγότερο από 20 ημέρες, ο ίδιος άνεμος, έπνευσε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω όμως: Η απελευθέρωση της Λήμνου ήταν το αποκορύφωμα της εθνικής ομοψυχίας και ενότητας και της σωστής προετοιμασίας η οποία συνέβη ανάμεσα σε δύο πολύ δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ανάμεσα στον άτυχο και απροετοίμαστο πόλεμο του 1897 και στον καταστροφικό εθνικό διχασμό, που ξέσπασε το 1915.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου Eurokinissi

Σήμερα συνεπώς γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο, μία ιστορική επέτειο και συγχρόνως τιμούμε ένα σπουδαίο ιστορικό δίδαγμα, ότι το Έθνος μας υπηρετεί τις εκάστοτε “μεγάλες του ιδέες” μόνο όταν είναι καλά προετοιμασμένο, πανέτοιμο δηλαδή, και ενωμένο.

Χρόνια Πολλά από τη Λήμνο!».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου Eurokinissi

Ακολούθησε επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο όπου ξεναγήθηκε από την αρχαιολόγο Μάλαμα Μαρή και στο Ειδικό Σχολείο Καλλιθέας Λήμνου, όπου ενημερώθηκε από τους εκπαιδευτικούς και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για το όραμά τους για το σχολείο τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και τα αιτήματά τους για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των παιδιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Λήμνου Eurokinissi

Διαβάστε επίσης