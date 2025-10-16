Γέφυρες με... εμπόδια ρίχνει η Κατσέλη στον Τσίπρα: «Δεν τα σπάσαμε ποτέ»

Την πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας «θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα να προχωρήσει σε συνεργασίες» εξέφρασε η Λούκα Κατσέλη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τη δική της απάντηση για το τι μεσολάβησε και επηρέασε τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στη διημερίδα που διοργάνωσε η ίδια με τη συμμετοχή τριών Ινστιτούτων το περασμένο Σαββατοκύριακο, έδωσε η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη.

Μιλώντας στο Action24, η κ. Κατσέλη ρωτήθηκε σχετικά με την έντονη φημολογία ότι οι δύο πλευρές «τα έσπασαν», η οποία είχε ανακύψει από δηλώσεις της ίδιας. H κ. Κατσέλη παρουσίασε μια καλή σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, προέβλεψε όμως ότι «κανείς» δεν μπορεί να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς να προχωρήσει σε συμπράξεις με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ενώ τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το οργανωτικό πλαίσιο ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, η Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είχε δηλώσει ότι η συζήτηση για δημιουργία νέου κόμματος «ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαι ψυχίατρος του κ. Τσίπρα, αλλά έχει την ανάγκη να μιλήσει». Είχε δηλώσει επίσης ότι «εάν ο κ. Τσίπρας κάνει νέο κόμμα θα γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον θα συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ, δεύτερον θα πέσουν από πίσω όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να χτυπήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία και το ξέρει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας».

Στη χθεσινή της παρουσία όμως, η κ. Κατσέλη φαίνεται ότι αλλάζει στάση, χωρίς όμως να «τα δίνει όλα» στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, ρίχνει μεν γέφυρες προς την πλευρά Τσίπρα, ωστόσο με τα όσα λέει, δείχνει ότι για να τις βαδίσει κανείς, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει αρκετά πολιτικά εμπόδια.

Αρχικά, η κ. Κατσέλη φαίνεται να αποσύρει τον τρόπο εκφοράς των προηγούμενων δηλώσεών της, χωρίς όμως να αλλάζει και πολύ το περιεχόμενό τους.

Σε σχέση με την απόφαση του ΙΑΤ να μη συμμετέχει στην ημερίδα των Ινστιτούτων, η κ. Κατσέλη τονίζει ότι ελήφθη κοινή συναινέσει. «Μετά από όλες τις πολιτικές διεργασίες και τις αποφάσεις του κ. Τσίπρα συνεννοηθήκαμε ότι καλύτερα θα ήταν να μη μπλέξει το προγραμματικό σκέλος με το πολιτικό. Ήρθαν στελέχη του Ινστιτούτου του και μίλησαν, αλλά δεν ήθελε ούτε εκείνος ούτε εμείς να είναι συνδιοργανωτές για να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ της πολιτικής τάσης ορισμένων κομμάτων», είπε η κ. Κατσέλη για να καταλήξει ότι «δε τα σπάσαμε καθόλου, ίσα-ίσα, μιλάμε!».

Μάλιστα εξέφρασε την κατανόησή της για την ανάγκη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς που του επέβαλε ο ρόλος του βουλευτή ενός κόμματος, συγκρίνοντας την περίπτωσή του, με εκείνη της ίδιας που αρνήθηκε να ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να διατηρήσει την ελευθερία να λέει την άποψή της.

Στη συνέχεια πάντως, η κ. Κατσέλη θέτει τα δικά της όρια, ξεθαρίζοντας προς την πλευρά Τσίπρα την εκτίμησή της ότι αν δεν προχωρήσει σε γενναίες συμπράξεις με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τότε δε θα κατορθώσει να ανατρέψει μόνος του τη ΝΔ.

«Το ζητούμενο είναι ένα: να δημιουργηθεί μια σύμπραξη κοινωνικών, πολιτικών, λαϊκών δυνάμεων, που θα μπορέσουν να ανατρέψουν την κυβερνητική πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Μόνος του δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Ποτέ κανένας στην πολιτική δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Το προσπαθεί και ο Ανδρουλάκης. Μέσα στη σύντομη χρονική περίοδο που υπάρχει μέχρι τις εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του κ. Τσίπρα, μέσα από ένα κόμμα να ανατρέψει», αναφέρει η Λούκα Κατσέλη.

Μάλιστα τόνισε με νόημα ότι «θα αναγκαστεί ο κ. Τσίπρας αργά ή γρήγορα να κάνει συμπράξεις και συνεργασίες εάν θελήσει να κατέβει με ένα νέο κόμμα πριν τις εκλογές».

Παράλληλα, η δεύτερη «ρήτρα» που θέτει είναι το οργανωτικό ζήτημα, για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος σε ό,τι αφορά το διαφαινόμενο κόμμα Τσίπρα. «Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι εάν θέλεις να ανατρέψεις πολιτικές πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά το πώς οργανώνεσαι για να το ανατρέψεις», είπε χαρακτηριστικά.

