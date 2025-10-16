Φάμελλος: «Τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Με σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική τοποθετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συζήτηση στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «τυχοδιωκτική και χωρίς στρατηγική πολιτική» που έχει οδηγήσει τη χώρα «σε αποδρομή από τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι στο περιθώριο, όχι στο κέντρο των εξελίξεων όπως επαίρεται η κυβέρνηση», επισημαίνοντας πως «τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει καταστήσει τη χώρα «τον δεδομένο και πρόθυμο σύμμαχο», ασκώντας εξωτερική πολιτική «επικοινωνίας και όχι ουσίας».

Φάμελλος για Γάζα: Η κυβέρνηση στήριξε μονόπλευρα τον Νετανιάχου

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ αναφέρθηκε εκτενώς στη γενοκτονία στη Γάζα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν τόλμησε να την αναγνωρίσει, όπως έκανε ο ΟΗΕ», και ότι «στήριξε μονόπλευρα τον κ. Νετανιάχου». Υπενθύμισε ότι η Βουλή είχε αποφασίσει από το 2015 την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «έκτοτε δεν έκανε τίποτα».

«Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, εδώ και τώρα. Λύση δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ — αυτή είναι η μόνη λύση για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κριτική Φάμελλου για τα ελληνοτουρκικά και τη Μεσόγειο

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει «αφήσει χώρο στην αναθεωρητική και παράνομη ατζέντα της “Γαλάζιας Πατρίδας”», ενώ δεν προχώρησε σε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και «έχει εγκαταλείψει κάθε προοπτική προσφυγής στη Χάγη». «Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχετε στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Κινείστε μεταξύ αδράνειας και επικοινωνιακών εξάρσεων», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο «ναυάγιο του καλωδίου σύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου», στην «κρίση στις σχέσεις Αθήνας–Λευκωσίας» και στη «σοβαρή αποδυνάμωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου». «Η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη μεταπολιτευτικά που έχει έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι «το δίκαιο του ισχυρού έχει αντικαταστήσει την ισχύ του δικαίου» και πως «η Ε.Ε. παραμένει παρακολούθημα των χειρισμών των ΗΠΑ». Όπως είπε, η Ευρώπη «αντί να αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και τον υπερεξοπλισμό, στερώντας πόρους από το κοινωνικό κράτος».

Φάμελλος: «Διπλωματία ΙΧ» και εθνική περιθωριοποίηση

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι εφαρμόζει «διπλωματία ΙΧ» και ότι «έχει οδηγήσει τη χώρα σε διαρκή περιθωριοποίηση». «Από εθνική ήττα σε εθνική ήττα», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων και λανθασμένων επιλογών» στην εξωτερική πολιτική.

«Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να είναι εργαλείο κομματικής εκμετάλλευσης ούτε να υπηρετεί τα εσωκομματικά προβλήματα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε, προσθέτοντας πως «όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «μια ισχυρή Ελλάδα στηρίζεται σε μια εξωτερική πολιτική που υπερασπίζεται την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και υπηρετεί τον πολίτη», ενώ κάλεσε σε «στρατηγική συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό στις αρχές της συνεργασίας και της ειρήνης».

