Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο» και «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου»

Αντιδράσεις προκάλεσε η αποχώρηση της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο» και «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», αφήνοντας αιχμές και προς τα κόμματα που έχουν κατά καιρούς στηρίξει πολιτικά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε η ανακοίνωση:

Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;

