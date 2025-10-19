Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του
«Μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ για όσα έκανες για μας και όσα προσέφερες στον τόπο», ήταν το μήνυμα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη
Δύσκολες ώρες για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η μητέρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος, ανεβάζοντας και μία κοινή τους φωτογραφία, «μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έκανες για μας και όσα προσέφερες ως καλή δασκάλα στον τόπο. Καλό παράδεισο».
Η μητέρα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ήταν δασκάλα, όπως και ο πατέρας του.
