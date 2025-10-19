Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

«Μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ για όσα έκανες για μας και όσα προσέφερες στον τόπο», ήταν το μήνυμα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη 

Newsbomb

Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύσκολες ώρες για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η μητέρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος, ανεβάζοντας και μία κοινή τους φωτογραφία, «μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έκανες για μας και όσα προσέφερες ως καλή δασκάλα στον τόπο. Καλό παράδεισο».

Η μητέρα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ήταν δασκάλα, όπως και ο πατέρας του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

08:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 7 εκατομμύρια πολίτες στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ - «No Kings»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

08:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Puma Gen-E: Ηλεκτρικό με πολύ ευνοϊκούς όρους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

07:39ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη «χτυπά» τον καρκίνο του προστάτη: Πώς δύο ένζυμα γίνονται στόχοι θεραπείας

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Αθηνών: Το αρχείο που φυλάει τη μνήμη της μουσικής Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν - Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έφτασε η ώρα των απαντήσεων - Στον ανακριτή σήμερα οι 22χρονοι, τι θα ισχυριστούν

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή - ντιρεκτίβα Φιντάν για μη αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου - Τι επικαλέστηκε εσφαλμένα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κλειστό το κέντρο -Πού απαγορεύονται η στάση και στάθμευση

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Τέσσερα ασφαλή συμπεράσματα και δύο σενάρια υψηλού ρίσκου

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ