Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες ώρες για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η μητέρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος, ανεβάζοντας και μία κοινή τους φωτογραφία, «μάνα μου σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έκανες για μας και όσα προσέφερες ως καλή δασκάλα στον τόπο. Καλό παράδεισο».

Η μητέρα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ήταν δασκάλα, όπως και ο πατέρας του.