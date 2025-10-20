Τσίπρας για εκλογές Τουρκοκυπρίων: Προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

Ως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και κάνει λόγο για δυνατότητα που ανοίγεται για βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωσή του ζητά η οποιαδήποτε λύση του Κυρπιακού να γίνει στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, «προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

Στη δήλωσή του κάνει και ένα έμμεσο κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να πρωτοστατήσουν στον αγώνα για μια βιώσιμη λύση.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τις εκλογές στα κατεχόμενα

Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

