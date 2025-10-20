Τασούλας: Κήρυξε την έναρξη διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κήρυξε την έναρξη των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου «Η Εξέλιξη της Πολιτικής και της Εφαρμογής του Δικαίου Ανταγωνισμού Εθνικές και Διεθνείς Προοπτικές», το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή της.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του κ. Τασούλα:

«Με χαρά απευθύνω σήμερα χαιρετισμό στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με θέμα “Η εξέλιξη της πολιτικής και της εφαρμογής του Δικαίου Ανταγωνισμού Εθνικές και Διεθνείς προοπτικές” επ’ αφορμή του εορτασμού 30 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η τριακονταετής λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητης αρχής αναδεικνύει την προσήλωση της ελληνικής Πολιτείας στη διαφάνεια και την οικονομική πρόοδο. Η σημασία της δεν μετριέται μόνο από τις αποφάσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τις κανονιστικές παρεμβάσεις της, αλλά από την ίδια τη φύση της αποστολής της. Πρόκειται για μία Αρχή, η οποία παρότι δεν συγκαταλέγεται στις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής και της ενωσιακής θεσμικής αρχιτεκτονικής, έχοντας καταφέρει να αναδειχθεί σε κρίσιμο εγγυητή της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της θεσμικής αξιοπιστίας του Κράτους.

Από το 1995 μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και υγιούς επιχειρηματικότητας, στην εξυγίανση κρίσιμων τομέων της οικονομίας και στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου η τήρηση της νομιμότητας και η διαφάνεια αποτελούν προϋποθέσεις και όχι εμπόδια της ανάπτυξης.

Στο πέρασμα των δεκαετιών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπήρξε παρούσα σε καθοριστικές στιγμές της οικονομικής ζωής της χώρας, αντιμετωπίζοντας σύνθετες υποθέσεις ολιγοπωλιακών πρακτικών, καινοτόμες μορφές συμπράξεων και κρίσεις στην αγορά με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Παράλληλα, έχει ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία, με την ενεργή συμμετοχή της στο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, συνεισφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της και έχοντας αναλάβει πρωτοβουλίες σε σύγχρονα ζητήματα, όπως η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Η σημερινή εκδήλωση, που άπτεται της εξέλιξης της πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, αποτελεί πολύτιμο βήμα διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης των μεταβαλλόμενων συνθηκών του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και την ανάγκη αναθεώρησης των εργαλείων πολιτικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής μας. Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ολοένα αυξανόμενη ισχύς των ψηφιακών πλατφορμών, οι νέες –συχνά αθέατες– μορφές οικονομικής συγκέντρωσης, αλλά και η ανάγκη για πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν ζητήματα που δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα και απαιτούν συντονισμένες θεσμικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ενίσχυση των θεσμικών της εργαλείων, η συνεχής αναβάθμιση της τεχνογνωσίας της, καθώς και η συνεργασία της με τις αντίστοιχες Επιτροπές άλλων χωρών είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της αποστολής της. Μιας αποστολής που καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προστασία του ανταγωνισμού δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως μια απλή τεχνική ρύθμιση της αγοράς∙ είναι πρωτίστως υπόθεση δημοκρατίας, θεσμικής ισορροπίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού η εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι στοιχεία αλληλένδετα και μόνο ισχυροί, ανεξάρτητοι και τεχνοκρατικά επαρκείς θεσμοί μπορούν να εγγυηθούν την ισότητα των ευκαιριών, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την κοινωνική συνοχή.

Η Πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στέκεται αρωγός στην προσπάθειά της για μια δίκαιη, αποτελεσματική και βιώσιμη οικονομία.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου».

