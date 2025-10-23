Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με την πρόεδρο των Ελλήνων εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού
Στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.
