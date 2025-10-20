Θεοδωρικάκος για Σαμαρά: «Δεν θα ήθελα με τίποτα να κάνει νέο κόμμα»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό και τις τελευταίες εξελίξεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, ενώ, σχολίασε και τις πληροφορίες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει νέο κόμμα.

«Δεν μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένο ότι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός θα κάνει κόμμα. Προσωπικά, δεν θα ήθελα με τίποτα να συμβεί αυτό, γιατί θέλω η Νέα Δημοκρατία να αποτελεί τη μεγάλη λαϊκή παράταξη, που είναι απολύτως ενωμένη», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα (20/10) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τον τόπο. Ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος δεν κάνει καλό ούτε στη Δημοκρατία, ούτε την κοινωνία, ούτε την οικονομία. Ας διδαχτούμε από γειτονικά κράτη που έχουν διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ας πορευτούμε με σοβαρό, υπεύθυνο και σταθερό τρόπο κι εμείς, τα επόμενα χρόνια», προσέθεσε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης