Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

Η κυβέρνηση απαντά στις επικρίσεις για τη συμφωνία του υπουργείου ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμών της μεταπολίτευσης. Η πρωτοβουλία, που αφορά 2.180 κωδικούς προϊόντων, από γαλακτοκομικά και ζυμαρικά έως απορρυπαντικά και είδη υγιεινής, στοχεύει στη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι εκπτώσεις μεταφράζονται σε εξοικονόμηση άνω των 30 ευρώ τον μήνα για μια τετραμελή οικογένεια, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει υποχωρήσει στο 1,4%.

Σε απάντηση των όσων αναφέρονται σχετικά με τη σύνθεση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών που αφορά σε 2.180 κωδικούς προϊόντων, σε πρώτη φάση, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στην πρωτοβουλία εντάσσονται πρακτικά όλες οι βασικές κατηγορίες συσκευασμένων τροφίμων και βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται 1.074 κωδικοί τροφίμων και 1.106 κωδικοί μη τροφίμων και αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ Γαλοκτομικά, γιαούρτια και επιδόρπια 53 Τυριά 34 Ζυμαρικά 38 Ρύζι 12 Όσπρια 16 Κατεψυγμένα τρόφιμα 89 Έλαια, Λίπη, Μαργαρίνες, Βούτυρα 20 Είδη πρωινού και δημητριακά 56 Προϊόντα Άρτου 57 Διάφορα τρόφιμα 226 Αλεύρι 10 Σνακς 36 Γλυκά και σοκολάτες 158 Τοματοπολτοί 14 Αλλαντικά 17 Αναψυκτικά 53 Χυμοί 35 Απορρυπαντικά/Καθαριστικά 168 Είδη προσωπικής υγιεινής 236 Πάνες μωρών 14 Πάνες ενηλίκων 22 Χαρτικά 24

Στους 2.180 κωδικούς, όπως υποστηρίζει το υπουργείο, προφανώς υπάρχουν και πολλά προϊόντα οικιακής χρήσης ή μίας χρήσεως που επίσης παρουσιάζουν σημαντική αγοραστική κίνηση. Η συντριπτική ωστόσο πλειοψηφία των προϊόντων αφορά σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι απολύτως απαραίτητα σε κάθε νοικοκυριό.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κατά μέσο όρο αυτές οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής και διαβίωσης ενός μέσου νοικοκυριού με δύο παιδιά - με έσοδα 2.000 ευρώ, όπου σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ξοδεύουν το 20% μηνιαίως για τρόφιμα (400 ευρώ) - είναι πάνω από 30 ευρώ στα μηνιαία έξοδα. Μπορεί κάποιοι να το υποτιμούν αυτό, αλλά υπάρχουν πολίτες και νοικοκυριά για τους οποίους αυτό είναι σημαντική στήριξη. Και εμείς ενδιαφερόμαστε για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν πιο δύσκολη καθημερινότητα εξαιτίας χαμηλότερων εισοδημάτων. Επισημαίνουμε τέλος ότι αυτή η συμφωνημένη μείωση μεταξύ Πολιτείας και σούπερ μάρκετ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμών στη Μεταπολίτευση, ακόμα και για εποχές που ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν διψήφιος, ενώ τώρα είναι 1,4%.

