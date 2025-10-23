Πολάκης: Αυτα που εχω ακούσει απο τον Τσίπρα - «ταμείο εφοπλιστών» - δεν με εμπνέουν

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που διατύπωσε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο Παύλος Πολάκης. «Αυτα που μεχρι στιγμης εχω ακούσει (πολυ λιγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικο επιπεδο απο τον Αλεξη Τσιπρα π.χ, για «ταμειο εφοπλιστων» εμενα δεν με εμπνέουν!» σχολίασε δηκτικά ο κ. Πολάκης.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε με νόημα πως δεν υπαρχουν μεσσίες και πως ο ίδιος ήταν και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τους συντρόφους του να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Επειδη βλεπω πολλες «διαρροες» που δεν εχουν σχεση με την πραγματικοτητα ,απο τη συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας , αυτα που ειπα καθαρα ειναι τα εξης:1) Την παραιτηση του Αλεξη Τσιπρα δεν τη θεωρω θετικη εξελιξη για το Συριζα-ΠΣ που περασε δυο διασπασεις προσφατα και πηγε να ισορροπησει μετα τις τελευταιες εκλογες για προεδρο και το προσφατο συνεδριο,όπου διατυπωσαμε ενα ξεκαθαρο προγραμμα αριστερων προοδευτικων αλλαγων πανω στο οποιο καλεσαμε και καλουμε ολες τις δημοκρατικες δυναμεις να τοποθετηθουν και να συμπορευθούν!Αντικειμενικα η παραίτηση του Αλεξη διασπά και αδυνατιζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτο που μεχρι τωρα εχει καταληξει και προτεινει ως λογο και τακτικη !2) Προσωπικα αρνηθηκα να δωσω οποιαδηποτε συνέντευξη πριν την Πολιτικη Γραμματεια και δεν μου αρεσει να βλεπω καποιους να βγαινουν στα καναλια λες και ειναι «εκπροσωποι τυπου» νεου κομματος υπο κατασκευη ,οντας βουλευτες του Συριζα!!!ΦΤΑΝΕΙ !!3)Θεωρω πως ολοι και εννοειται και η όποια αποπειρα του Αλέξη Τσιπρα θα κριθει πρωτα απ ολα και πανω απ ολα απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπεμψει σε σχεση με το τι εχει αναγκη η κοινωνικη πλειοψηφια μετα την καταστροφικη εξαετια Μητσοτακη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εχει προγραμμα διατυπωμενο στο συνεδριο και με αναλυση των αξονων του προσφατα στη ΔΕΘ απο τον Σωκρατη Φαμελλο και στη βαση αυτη καλει τους πάντες και πρωτα απ όλα τον Ελληνικο λαο. 4)Αυτα που μεχρι στιγμης εχω ακούσει (πολυ λιγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικο επιπεδο απο τον Αλεξη Τσιπρα π.χ, για «ταμειο εφοπλιστων» εμενα δεν με εμπνέουν!5) Προφανως και δεν υπαρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ,αλλα συλλογικη προσπαθεια και λαικο κινημα που αν δεν κινηθει δεν θα αλλαξει τιποτα! Γι αυτο Συνεχιζουμε τον ασυμφιλιωτο αγωνα απεναντι στη διαπλοκη και την πτωση του παρακρατους Μητσοτακη με βαση τις θεσεις που εχουμε καταληξει .Εγω ημουν και θα ειμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ ολους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους .Αυτα ειπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ο,τι άλλο διαβασετε ειναι ψεμματα .