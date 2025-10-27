Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής-εξπρές φέρνουν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

Σε τροχιά εσωστρέφειας φαίνεται να εισέρχεται εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, καθώς δύο γεγονότα του τελευταίου Σαββατοκύριακου προκάλεσαν αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, σε συνδυασμό με την ολιγόωρη θητεία και παραίτηση του νέου διευθυντή του γραφείου του προέδρου, Γιώργου Παπαβασιλείου, άνοιξαν νέο κύκλο εσωκομματικής γκρίνιας, λίγες μόλις εβδομάδες πριν το κρίσιμο συνέδριο.

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να απουσιάσει από το τελευταίο «αντίο» στον εμβληματικό τραγουδοποιό, θεωρήθηκε από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ως αδικαιολόγητη και πολιτικά ατυχής. Παρά τις προσπάθειες της ηγεσίας να υποβαθμίσει το ζήτημα, η δυσαρέσκεια ήταν έκδηλη, καθώς αρκετοί πρώην υπουργοί, βουλευτές και αυτοδιοικητικοί του κόμματος έδωσαν το «παρών» στην κηδεία με δική τους πρωτοβουλία.

Το δεύτερο πλήγμα ήρθε με την τοποθέτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου στη θέση-κλειδί του διευθυντή του γραφείου του προέδρου. Η αποκάλυψη παλαιότερων αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επαινούσε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στελεχών της, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η παραίτησή του, μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του, δεν κατάφερε να κατευνάσει τα πνεύματα, με πολλά στελέχη να μιλούν για «ερασιτεχνισμούς» και «αντιφατικά μηνύματα» σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία.

Αναβρασμός

Η ατμόσφαιρα στο ΠΑΣΟΚ μυρίζει «μπαρούτι», με την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας να τίθεται εν αμφιβόλω. Ακόμη και στελέχη προσκείμενα στον πρόεδρο εκφράζουν πλέον ανοιχτά τον προβληματισμό τους για τις επιλογές της ηγεσίας, ενώ οι εσωκομματικές τάσεις δείχνουν να απομακρύνονται από το κλίμα ενότητας που επιχειρήθηκε να οικοδομηθεί ενόψει συνεδρίου και εκλογών.

Η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας στο Action 24, έκανε λόγο για «αυτογκόλ» που πρέπει να αποφεύγονται, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στις επιλογές προσώπων και κινήσεων. «Σε μια περίοδο που η ΝΔ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν πρέπει να δίνουμε αφορμές για εσωστρέφεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα Παπαβασιλείου ανέδειξε και τις εσωτερικές ισορροπίες γύρω από τον πρόεδρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του έγινε με τη στήριξη στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Νίκος Μήλης και ο Κώστας Παπαδημητρίου, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω ερωτήματα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες στελέχωσης σε καίριες θέσεις.

Η παραίτηση του Παπαβασιλείου συνοδεύτηκε από δήλωση στην οποία υπερασπίστηκε τη διαχρονική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας τις παλαιότερες αναρτήσεις του σε μεμονωμένα περιστατικά και αποκηρύσσοντας τη σημερινή πολιτική της ΝΔ.

Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το επεισόδιο ως «φιάσκο» που πλήττει το προφίλ αξιοπιστίας της ηγεσίαςΤο νέο κύμα εσωστρέφειας έρχεται σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ αναζητά δυναμική ανόδου στις δημοσκοπήσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να σπάσει το «ταβάνι» που του αποδίδουν οι μετρήσεις. Ο Παύλος Γερουλάνος, μεταξύ άλλων, επισημαίνει την ανάγκη για σαφές πολιτικό στίγμα και ενιαίο μέτωπο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο το κόμμα να μείνει στάσιμο σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.