ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

Το κλίμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μυρίζει «μπαρούτι» μετά και τα δύο φάουλ που χρεώνουν τα στελέχη στον πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη 

ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σε τεντωμένο σχοινί είναι ξανά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δύο «κινήσεις» της Χαριλάου Τρικούπη μέσα στο Σαββατοκύριακο που δεν πέρασαν στα... ψιλά.

Από τη μία η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και από την άλλη η παραίτηση του διευθυντή της μίας ημέρας, Γιώργου Παπαβασιλείου, ο οποίος εγκωμίαζε πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη προκάλεσαν την οργή στελεχών για τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη.

Αρκετά ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για αδικαιολόγητη απουσία του προέδρου του κόμματος από την κηδεία του Νιόνιου. Την ίδια στιγμή δεν άφηναν ασχολίαστη την επιλογή του να ορίσει σε κομβική θέση ένα στέλεχος που στο παρελθόν επαινούσε δημοσίως την κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες της.

Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος μυρίζει «μπαρούτι» και αρκετοί υποστηρίζουν ότι η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου που προγραμματιζόταν γι' αυτή την εβδομάδα δεν θα γίνει.

Από την πλευρά του πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύει επιθέσεις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά και από την άλλη φέρνει δίπλα του ένα στέλεχος που έπλεκε το εγκώμιο του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι αναρτήσεις Παπαβασιλείου που οδήγησαν στην παραίτησή του

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου (στέλεχος στην οργάνωση Αγίας Παρασκευής) έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και αφού στο διαδίκτυο άλλοι «σύντροφοί» του άρχισαν να θυμούνται και να οργίζονται από τα εγκώμια προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραιτήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Στη δήλωσή του ο Γιώργος Παπαβασιλείου ανέφερε: «Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του. Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Ποιοι πρότειναν τον Παπαβασιλείου

Κάποιοι εντός του κόμματος θέτοντας το ερώτημα πώς ο Ανδρουλάκης κατέληξε στην επιλογή Παπαβασιλείου, ισχυρίζονταν στους συνομιλητές τους ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ο Νίκος Μήλης και ο Κώστας Παπαδημητρίου. Ο κ. Μήλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Α' αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, έλεγαν ότι γνωρίζει τον μηχανικό (ΤΕΕ) Παπαβασιλείου επί πολλά χρόνια Ο κ. Παπαδημητρίου είναι της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) συντονιστής όλων των δικτύων του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο είναι έμπιστοι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη- από την ομάδα που στήριξε σκληρά την επανεκλογή του στην ηγεσία.

