ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Γραμματειών της ΚΟΕΣ - Όλα τα ονόματα

Η Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ απαρτίζεται μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και όλους τους συνυποψήφιους του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων προέδρων που είχαν κατέλθει στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώθηκε ύστερα από αρκετές αναβολές η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι υπόλοιπες Γραμματείες ενόψει του κρίσιμου Συνεδρίου.

Στην ΠΓ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου, ο Γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, καθώς και οι πρώην υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης.

Θα συμμετέχουν επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, εκτός από την ΠΓ ΚΟΕΣ, θα συμμετέχει επίσης και στην Οργανωτική Γραμματεία, μαζί με τον Γιάννη Βραδακαστάνη.

Στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος ΚΟΕΣ θα μετέχει ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, καθώς και ο Χάρης Καστανίδης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η Ράνια Θρασκιά και ο Σταύρος Μπένος.
Η ανακοίνωση των Γραμματειών ΚΟΕΣ ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει καθυστερήσει σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που έλεγαν ότι θα διεξαχθεί μέσα στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Πλέον οι εκτιμήσεις στελεχών του κόμματος μεταθέτουν το Συνέδριο στον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026.

Αναλυτικά τα ονόματα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ.Ο.Ε.Σ.

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-πρώην Πρωθυπουργός

Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κ.Π.Ε.

Μιχάλης Αεράκης, Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού

Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής-μέλος Πολιτικού Κέντρου

Παύλος Γερουλάνος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- μέλος Πολιτικού Κέντρου

Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής

Άννα Διαμαντοπούλου, Υπ. Πολιτικού Σχεδιασμού-μέλος Πολιτικού Κέντρου

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων- μέλος Πολιτικού Κέντρου

Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής

Πάρις Κουκουλόπουλος, Βουλευτής

Γιάννης Κουτσούκος, Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής- Αντιπρ. Ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας Δημοκρατών και Σοσιαλιστών (S&D)

Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου

Δημήτρης Μπιάγκης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός- μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Κατερίνα Σολωμού, μέλος Πολιτικού Κέντρου

Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου

Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ.Ο.Ε.Σ.

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού

Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ- δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Τόνια Αντωνίου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Θανάσης Γλαβίνας, μέλος Πολιτικού Κέντρου

Δώρα Γούλα, μέλος Κ.Π.Ε.

Νίκος Δασκαλάκης, Γραμματέας Κινητοποιήσεων

Δημήτρης Διαμαντίδης, μέλος Κ.Π.Ε.- πρώην Βουλευτής

Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής

Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Α΄Θεσ/νίκης

Μιχάλης Καρχιμάκης, πρώην Υπουργός

Χαρά Κεφαλίδου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Μάρα Κουκουδάκη, μέλος Κ.Π.Ε.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Νίκος Μήλης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Σταύρος Μιχαηλίδης, Βουλευτής

Γιώργος Μότσιος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

Κώστας Πανταζής, μέλος Κ.Π.Ε.

Κώστας Παπαδημητρίου, Συντονιστής Δικτύων

Ελευθερία Παπαλέκα, Αντιδήμαρχος Βέλου Βόχας

Χρήστος Παπαστεργίου, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Κ. Μακεδονίας

Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής

Απόστολος Πόντας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Νίκος Σαλαγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΟΚ

Σταύρος Τζεδάκης, μέλος Κ.Π.Ε.

Μιχάλης Χάλαρης, μέλος Κ.Π.Ε.-Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας

Έφη Χαλάτση, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Μανώλης Χνάρης, Βουλευτής

Βάσω Χοχλάκα, μέλος Κ.Π.Ε. -Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Β. Αιγαίου

Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής

Ευστρατία Χριστοδούλου, υποψήφια Βουλευτής 2023

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος

Ολυμπία Αποστόλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής

Λάμπρος Βαμβακάς, υποψήφιος Βουλευτής 2023

Παναγιώτης Βάρδας, Γραμματέας Τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας

Ελένη Βατσινά, Βουλευτής

Νίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα Εργασίας

Ράνια Θράσκια, Βουλευτής

Γιώργος Καραμανώλης, μέλος Κ.Π.Ε.

Χάρης Καστανίδης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής- Ε΄ Αντιπρόεδρος Βουλής

Κώστας Μαθιουδάκης, Γραμματέας Τομέα Ενέργειας

Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός

Ντελή-Ιμπραήμ Μπερρήν, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Οικονομικών

Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής

Αναστάσιος Νικολαΐδης, Βουλευτής

Γιώργος Οικονόμου, μέλος Κ.Π.Ε.-πρώην Βουλευτής

Γιώργος Παλαιοδήμος, Γραμματέας Τομέα Οικονομικών

Απόστολος Πάνας, Βουλευτής

Σωτήρης Παπαγεωργίου, Γραμματέας Δικτύου Επιστημόνων- πρώην Βουλευτής

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Βουλευτής

Θανάσης Πετρόπουλος, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατερίνα Πλέσια, αναπληρώτρια Συντονίστρια Προγράμματος

Απόστολος Ραυτόπουλος, μέλος Κ.Π.Ε.- Πρ. Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος

Φίλιππος Σαχινίδης, πρώην Υπουργός-μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής

Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτής

Ιωάννης Στούπας, υποψήφιος Βουλευτής 2023

Μαρία Τσιρώνη, ιατρός-καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Γιώργος Φραγγίδης, Γραμματέας Τομέα Υγείας-πρώην Βουλευτής

Αναστασία Χαλιάπα, διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τασούλα Χατζηδάκη, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού

Στέργος Χατζηδιάκος, δικηγόρος

Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην Υπουργός-μέλος Πολιτικού Κέντρου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Παναγιώτης Βλάχος, Γραμματέας Τομέα Δημόσιας Διοίκησης

Κωνσταντίνος Γάτσιος, Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γιώργος Γιάνναρος, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου- Αντιδήμαρχος δ.Αθηναίων

Χρήστος Γραμμένος, Πολιτικός Επιστήμονας

Νάγια Γρηγοράκου, Βουλευτής

Πέννυ Δαλαμπούρα, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Πέτρος Ευθυμίου, πρώην Υπουργός- μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Μαρινίκη Θεοδώρου, αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Οικονομικών

Αχμέτ Ιλχάν, Βουλευτής

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής

Χρήστος Κακλαμάνης, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης

Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Μαρία Καναβάκη, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Ειρήνη Κατσάγγελου, απόφοιτη Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Θανάσης Κολλιόπουλος, αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικών

Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής

Αντώνης Μαρκούλης, δικηγόρος

Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Γιώργος Μουλκιώτης, Βουλευτής

Ρωξάνη Μπέη, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου-Αντιδήμαρχος δ.Αθηναίων

Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Δημήτρης Μπράτης, μέλος Κ.Π.Ε. - μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ

Ανδριάνα Ντινοπούλου, πρώην Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Βουλής

Μανώλης Όθωνας, μέλος Κ.Π.Ε.-πρώην Υπουργός

Δημήτρης Οικονόμου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Νίκος Παπανδρέου, Ευρωβουλευτής

Πέτρος Παππάς, Βουλευτής

Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής

Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής

Γεράσιμος Σκαφίδας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου-Γραμματέας Δικτ. Καλλιτεχνών

Βασίλης Σκουντής, Γραμματέας Τομέα Αθλητισμού

Αριστομένης Συγγελάκης, Πολιτικός Επιστήμων- διδάκτωρ Κοιν. Οδοντιατρικής

Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής- αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο.

Γιώργος Τσούμας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Ελένη Χρονοπούλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Νανά Βρυώνη, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑΠ

Γιώργος Αναγνώστου, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Μανώλης Βελεγράκης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αθηναίων

Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Γραμματέας Τομέα Θεσμών

Χάρης Δημακαρέας, προϊστάμενος υπηρεσιών Κ.Ο.

Ρένια Ζαρκαδούλα, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Εύα Ζούπη, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Παντελής Καμάς, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Δημήτρης Κανταρέλης, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Δήμος Καπώνης, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Κωνσταντίνος Καρέτσος, Σύμβουλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Χριστίνα Κουντούρη, μέλος Κ.Π.Ε.- πρώην Γραμματέας ΔΣΑ

Μίμης Μανέτας, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Γιώργος Πόκκιας, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Ειρήνη Σενετάκη, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Δανάη Τσακάλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου

Χρήστος Τσούνης, μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Στις ολομέλειες των επιτροπών Προγράμματος, Πολιτικών Θέσεων -Διακήρυξης και Καταστατικού θα συμμετάσχουν κατόπιν σχετικής κατανομής τα μέλη της Κ.Π.Ε.

