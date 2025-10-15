Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

Με Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ προγραμματίζεται συνάντηση και με τους Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πεδίο συνεχώς μετασχηματιζόμενων πολιτικών ισορροπιών, είναι γνωστό στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Γι' αυτό και όταν ο νυν πρόεδρος του κόμματος, σε μια στιγμή που δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές, συναντιέται με τους δύο προκατόχους του, παρά τις φήμες για τις δοκιμαζόμενες σχέσεις τους, αυτό είναι πάντα είδηση.

Τα διαδοχικά ραντεβού λοιπόν που είχε πριν δύο ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Γιώργο Παπανδρέου και στη συνέχεια με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, υπόκεινται σε πολλές και διαφορετικές ερμηνείες.

Σε κάθε περίπτωση, ελάχιστοι μπορούν να διαφωνήσουν στο ότι το γεγονός που προκάλεσε αυτές τις συναντήσεις ήταν η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα και η διαφαινόμενη επιστροφή του με άλλο κόμμα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η επιστροφή Τσίπρα επηρεάζει εκ των πραγμάτων και το ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αυτή τη φορά να στοχεύει περισσότερο στους δικούς του ψηφοφόρους, παρά σε εκείνους των παραδοσιακών αριστερών κομμάτων. Έτσι λοιπόν θα δοκιμαστεί και η στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές με στόχο την πρώτη θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συναντήσεις Ανδρουλάκη με Παπανδρέου, Βενιζέλο, αλλά και με ιστορικά στελέχη του κόμματος όπως ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, έχουν στρατηγική σημασία για την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συναντήσεις έγιναν με αφορμή την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που θα γίνει την Πέμπτη στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα την Εξωτερική Πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε και στις συναντήσεις ήταν παρών και ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχουν διατελέσει υπουργοί Εξωτερικών, και συνεπώς η προσωπική τους άποψη επί των σημερινών κρίσιμων θεμάτων έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος.

Άλλες πλευρές βέβαια αναβαθμίζουν το «φλερτ» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ευάγγελου Βενιζέλου και μιλούν για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης και επιστροφής του κ. Βενιζέλου στο κόμμα. Μάλιστα, ακούγεται και η πιθανότητα τοποθέτησης του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, οι συναντήσεις με Λαλιώτη και Σκανδαλίδη θα έχουν στόχευση καθημερινότητας και θα αφορούν την ανάλυση προτάσεων ενόψει του Συνεδρίου και των εκλογών.

Κινητικότητα Δούκα

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητικότητας που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο, βρίσκεται και η ξαφνική δήλωση που έκανε το πρωί της Δευτέρας ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας διαφοροποιήθηκε ευθέως από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ καλώντας σε διάλογο και κοινή δράση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις ακόμη και εντός Βουλής.

Στην ανάρτηση, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι μετά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ πρότεινε «υπερβάσεις». «Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές», τονίζει ο κ. Δούκας.

«Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε "ενόχλησαν" πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν», τονίζει ο κ. Δούκας, διαμηνύοντας ή και προειδοποιώντας ότι «Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας».

Ο δήμαρχος της Αθήνας αναφέρει τη λέξη «υπέρβαση» δύο φορές, τη μία μάλιστα γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για μια λέξη την οποία χρησιμοποίησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Χάρης Δούκας, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του πάντως, φαίνεται να κάνει μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει παρών και σε ενδεχόμενες εσωκομματικές εξελίξεις, υποσχόμενος μάλιστα ότι «Προχωράμε. Για μια παράταξη πλειοψηφίας, Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, Για μια πολιτική που ενώνει. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση»

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

11:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει σήμερα, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος

11:14LIFESTYLE

Η πρώην κυρία Τριντό «σκιάζει» το ειδύλλιο Τζαστίν - Κέιτι Πέρι με χαρούμενες οικογενειακές φωτογραφίες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ο Μακρόν παραδέχεται τελικά ότι ίσως έκανε λάθος στις συντάξεις»

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

11:00ΥΓΕΙΑ

Ο αόρατος «σύμμαχος» της κατάθλιψης: Πώς οι ορμόνες επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, σε ηλικία 88 ετών - Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της αφρικανικής πολιτικής

10:52WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν δεινόσαυρο που είχε σώμα πιγκουίνου και υπερβολικά πολλά δόντια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε στα 68 του o -τρεις φορές- Ολυμπιονίκης Αλεξάντρ Ντιτιάτιν - Ο πρώτος άνδρας με απόλυτο 10άρι στην ενόργανη σε Ολυμπιακούς

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζητούν την εκκένωση της Μεγάλης του Γένους Σχολής οι Τούρκοι μέσα στις επόμενες 90 ημέρες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ