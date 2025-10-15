Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

Το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πεδίο συνεχώς μετασχηματιζόμενων πολιτικών ισορροπιών, είναι γνωστό στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Γι' αυτό και όταν ο νυν πρόεδρος του κόμματος, σε μια στιγμή που δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές, συναντιέται με τους δύο προκατόχους του, παρά τις φήμες για τις δοκιμαζόμενες σχέσεις τους, αυτό είναι πάντα είδηση.

Τα διαδοχικά ραντεβού λοιπόν που είχε πριν δύο ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Γιώργο Παπανδρέου και στη συνέχεια με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, υπόκεινται σε πολλές και διαφορετικές ερμηνείες.

Σε κάθε περίπτωση, ελάχιστοι μπορούν να διαφωνήσουν στο ότι το γεγονός που προκάλεσε αυτές τις συναντήσεις ήταν η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα και η διαφαινόμενη επιστροφή του με άλλο κόμμα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η επιστροφή Τσίπρα επηρεάζει εκ των πραγμάτων και το ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται αυτή τη φορά να στοχεύει περισσότερο στους δικούς του ψηφοφόρους, παρά σε εκείνους των παραδοσιακών αριστερών κομμάτων. Έτσι λοιπόν θα δοκιμαστεί και η στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές με στόχο την πρώτη θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συναντήσεις Ανδρουλάκη με Παπανδρέου, Βενιζέλο, αλλά και με ιστορικά στελέχη του κόμματος όπως ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, έχουν στρατηγική σημασία για την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συναντήσεις έγιναν με αφορμή την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που θα γίνει την Πέμπτη στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα την Εξωτερική Πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε και στις συναντήσεις ήταν παρών και ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχουν διατελέσει υπουργοί Εξωτερικών, και συνεπώς η προσωπική τους άποψη επί των σημερινών κρίσιμων θεμάτων έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος.

Άλλες πλευρές βέβαια αναβαθμίζουν το «φλερτ» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ευάγγελου Βενιζέλου και μιλούν για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης και επιστροφής του κ. Βενιζέλου στο κόμμα. Μάλιστα, ακούγεται και η πιθανότητα τοποθέτησης του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, οι συναντήσεις με Λαλιώτη και Σκανδαλίδη θα έχουν στόχευση καθημερινότητας και θα αφορούν την ανάλυση προτάσεων ενόψει του Συνεδρίου και των εκλογών.

Κινητικότητα Δούκα

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητικότητας που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο, βρίσκεται και η ξαφνική δήλωση που έκανε το πρωί της Δευτέρας ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας διαφοροποιήθηκε ευθέως από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ καλώντας σε διάλογο και κοινή δράση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις ακόμη και εντός Βουλής.

Στην ανάρτηση, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι μετά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ πρότεινε «υπερβάσεις». «Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές», τονίζει ο κ. Δούκας.

«Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε "ενόχλησαν" πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν», τονίζει ο κ. Δούκας, διαμηνύοντας ή και προειδοποιώντας ότι «Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας».

Ο δήμαρχος της Αθήνας αναφέρει τη λέξη «υπέρβαση» δύο φορές, τη μία μάλιστα γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για μια λέξη την οποία χρησιμοποίησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Χάρης Δούκας, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του πάντως, φαίνεται να κάνει μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει παρών και σε ενδεχόμενες εσωκομματικές εξελίξεις, υποσχόμενος μάλιστα ότι «Προχωράμε. Για μια παράταξη πλειοψηφίας, Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, Για μια πολιτική που ενώνει. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ».

