Οργή ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση Καπρέλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για αποφυγή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιου Καπρέλη να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής κάνουν λόγο στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως τονίζουν, η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξηγούν ότι αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές.

Σχολιάζουν δε ότι για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «λίγο τσιμπημένη»… Στην επίμονη ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία, τονίζουν ότι είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί «καθώς είχε άλλες προτεραιότητες».

Ωστόσο, τονίζουν ότι από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν και κρίσιμα συμπεράσματα, καθώς όπως εξηγούν, αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως Πρόεδρος.

Τέλος, σημειώνουν ότι όπως επιβεβαίωσε ο κ. Καπρέλης, οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία).

Διαβάστε επίσης