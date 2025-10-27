ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη»

«Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι "το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας"» καυτηριάζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας.

Η ανάρτηση

Τα είπε όλα pic.twitter.com/EP0PJIimX7 — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 27, 2025

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του» σχολιάζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον «διχαστικό οχετό της "Ομάδας Αλήθειας"», όπως αναφέρει συγκεκριμένα.

Καταλήγει το γραφείο του ΠΑΣΟΚ: «Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι "προνόμιο" κάποιων ο πατριωτισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».