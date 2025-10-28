Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία

Το «Όχι» ήταν «Ναι» στην αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία, αναφέρει στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, προσθέτοντας ότι «ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να φανούμε αντάξιοί του».

Αναλυτικά το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά

«Πριν 75 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη - που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή! Δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς» κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.

Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του…»