Μαρινάκης: «Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον κ. Δένδια είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο»

«Κάποιοι επένδυσαν στην προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε», είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις χθεσινές παρελάσεις.

«Την τελευταία περίοδο με αφορμή την απεργία ενός πονεμένου πατέρα κάποιοι επένδυσαν στο μπάχαλο», ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ .

Με αφορμή ένα βίντεο που έδειξε η εκπομπή απάντησε: «Όχι τσιγαράκι και κιθάρα στον Άγνωστο Στρατιώτη». «Χρειαζόταν η τροπολογία γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα», πρόσθεσε και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την στάση του στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία.

Για τα σενάρια περί ανασχηματισμού είπε: «Δεν είναι σε καμία τέτοια φάση η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Ούτε καν στον ορίζοντα και στις προθέσεις του πρωθυπουργού».

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια υπεροχή», είπε για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας πάντως ότι υπάρχει απόσταση από το ποσοστό που επιζητά η ΝΔ. «Έχουμε να ανέβουμε κι άλλη ανηφόρα, αλλά όσο λάθος είναι να πανηγυρίζουμε τόσο λάθος είναι να μηδενίζουμε», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε επίμονες ερωτήσεις για τις σχέσεις του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας απάντησε:

«Δεν υπάρχει θέμα Δένδια. Το σενάριο αλλαγής εν κινήσει είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Η πιο άδικη κατηγορία για αυτήν την κυβέρνηση είναι για την εξωτερική πολιτική και την Άμυνα. Ο κ. Δένδιας ήταν υπουργός Εξωτερικών και μετά υπουργός Άμυνας, σε αυτά τα χρόνια η Ελλάδα πέτυχε όσα δεν είχε πετύχει τα τελευταία 45 χρόνια. Οι σχέσεις του με τον πρωθυπουργό είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη και στη δεύτερη τετραετία, μεγάλων επιτυχιών. Έχουν συναντίληψη με τον πρωθυπουργό και έχουν και αποτέλεσμα»