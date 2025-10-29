Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα απόρριψη για την άμεση κλήτευση «Φραπέ» και Σεμερτζίδου από τη ΝΔ

Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε η νέα άρνηση των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συμφωνήσουν στην επικαιροποίηση της λίστας των μαρτύρων ώστε να κληθούν άμεσα να καταθέσουν ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» και το πρώην στέλεχος της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Το αίτημα για την κλήτευση των δύο προσώπων κατέθεσε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, λαμβάνοντας τη στήριξη και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Ωστόσο, η άρνηση ήρθε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος απέρριψε το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της λίστας των μαρτύρων σε αυτή τη φάση της διαδικασίας και κάλεσε την αντιπολίτευση να μην επιδεικνύει «άγχος», χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη μελλοντική κλήτευση των «Φραπέ», «Χασάπη» και Σεμερτζίδου.

Αντιδρώντας στις εξελίξεις, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για «γαλάζια ομερτά» και για απόπειρα της ΝΔ «να προστατεύσει τα δικά της παιδιά».

Αναφερόμενοι στην κ. Σεμερτζίδου και τον κ. Ξυλούρη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «και τα δύο αυτά πρόσωπα, όπως και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, θα έπρεπε, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, να καταθέσουν άμεσα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, εφόσον βρεθούν υπό το καθεστώς του κατηγορούμενου».

«Φαίνεται, όμως, ότι η εντολή του Μαξίμου προς τους πρόθυμους βουλευτές της Εξεταστικής είναι συγκάλυψη του «γαλάζιου» σκανδάλου μέχρι τέλους, όσο και αν η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις πρακτικές μαφίας που επικράτησαν επί Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζεται ως μάρτυρας η Ρόζα Γαργαλάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Neuropublic ΑΕ, η οποία συνεργαζόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τεχνικός σύμβουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας είχε αναφερθεί αναλυτικά και ιδιαίτερα επικριτικά για την εμπλοκή των εταιρειών Neuropublic AE και Γαία Επιχειρείν. Μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου της, η κ. Γαργαλάκου είπε στη σημερινή κατάθεσή της για τον Γρηγόρη Βάρρα: «Ας διάβαζε, ας ενημερωνόταν καλύτερα ο κ. Βάρρας».

