«Βολές κατά ρυπάς» από την αντιπολίτευση για Τσιάρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσιάρας διαψεύδει τον ίδιο τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, Καμία εγγύηση από τον κ. Τσιάρα για τις πληρωμές των αγροτών, επισημαίνει η ΝΕΑΡ

Ο Κώστας Τσιάρας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κατάθεση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία του καταλογίζουν ευθύνες, αλλά και απόπειρα να περιπλέξει τα δεδομένα της υπόθεσης.

ΠΑΣΟΚ: Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. «Ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά ότι σήμερα συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του Action Plan Plus με βάση την παράταση που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό επιτήρηση ήδη έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας υπουργός που για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε το αρχικό σχέδιο, θα μπορέσει τώρα να αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως δεσμεύτηκε;», αναφέρουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας την κατάθεση του υπουργού.

Σχολιάζουν επίσης ότι «στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν προχώρησε σε άμεσο έλεγχο των ενεργειών του πρώην Αντιπροέδρου κ. Ζερβού όταν αποκαλύφθησαν οι επισυνδέσεις του από τις οποίες προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τέλεση παρανόμων πράξεων, ισχυρίστηκε ότι "δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει" τον αντιπρόεδρο Ζερβό».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα». «Παραδέχθηκε δηλαδή πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξαν παραποιημένα στοιχεία για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα και ενώ δηλώνει ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε ένας έλεγχος, ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία παραίτηση», τονίζουν και καταλήγουν: «Η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της Κυβέρνησης».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσιάρας διαψεύδει τον ίδιο τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκκαλης, σε δήλωσή του σχολιάζει ότι η κατάθεση Τσιάρα καταδεικνύει τρία πράγματα: «Πρώτον, καταρρίπτεται το ψέμα ότι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
»Δεύτερον, ο κ. Τσιάρας διαψεύδει τον ίδιο τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζαλίδη, ότι δεν ήταν επιστημονικός υπεύθυνος και άρα δεν είχε κώλυμα με τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
»Και τρίτον, καταργούν σε λίγες ημέρες την υπουργική απόφαση Λιβανού, σύμφωνα με την οποία οι νησιώτες παίρνουν επίσημα βοσκοτόπια από την υπόλοιπη Ελλάδα».

ΝΕΑΡ: Καμία εγγύηση από τον κ. Τσιάρα για τις πληρωμές των αγροτών

Τέλος, η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της επικεντρώνει στο ζήτημα των πληρωμών των αγροτών, τονίζοντας ότι «καθόλου πιο ασφαλείς δεν μπορούν να αισθάνονται οι αγρότες που βρίσκονται σε απόγνωση περιμένοντας τις πληρωμές, μετά και τη σημερινή εξέταση του υπουργού».

«Ο κύριος Τσιάρας αναμάσησε την καραμέλα των διαχρονικών αδυναμιών. Επίσης δεν αρνήθηκε ότι το όνομα του περιλαμβάνεται στην νέα δικογραφία», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, και καταλήγει: «Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν σε θέση να διαχειριστούν την πιεστική κατάσταση στον αγροτικό χώρο πολλώ μάλλον να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν τα ίχνη τους και να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα τους».

