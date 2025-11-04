Τσιάρας στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γνωρίζω τίποτα για δικογραφίες που με αναφέρουν

Πλήρη άγνοια επέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αναφορικά με το αν συμπεριλαμβάνεται σε νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα φτάσουν στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

Το ερώτημα τέθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του υπουργού στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον βουλευτή Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, με τον ίδιο να επικαλείται σειρά δημοσιευμάτων που θέλουν τον κ. Τσιάρα να αναφέρεται σε νέες δικογραφίες, και ρωτώντας τον αν θα παραιτηθεί σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, ενώ ο κ. Τσιάρας είπε ότι δεν έχει περιέλθει στη γνώση του κάτι τέτοιο.

Παράλληλα είπε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ προσωπικά τους «Φραπέ», «Χασάπη», καθώς και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Μάλιστα, ο κ. Τσιάρας προκάλεσε τους βουλευτές να ερευνήσουν αν τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες, μέλη του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ λάμβαναν ταυτόχρονα και αγροτικές επιδοτήσεις, υπονοώντας ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και σε προηγούμενες διοικήσεις, ενώ δε διευκρίνισε αν ο ίδιος έχει προχωρήσει σε τέτοια έρευνα. «Στη διάρκεια της θητείας μου, οποιαδήποτε καταγγελία υπήρξε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλον εποπτευόμενο οργανισμό διαβιβάστηκε στα αρμόδια δικαστικά όργανα», σημείωσε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ο υπουργός.

Παράλληλα, υποστηρίζοντας πλήρως τις κυβερνητικές επιλογές μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, τόνισε ότι «καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο υπουργείο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόβλημα και με εντολή του πρωθυπουργού από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, μου είπε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή, να υπάρξει διαφάνεια και τα κόστη και τα πολιτικά και τα κοινωνικά θα είναι σε δεύτερη μοίρα».

«Ο κ. Σαλάτας ήταν ένας καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κι αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση και από μένα για αυτό και ζήτησα την παραίτηση του», σημείωσε για την παραίτηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα. Ο κ. Τσιάρας είπε μάλιστα ότι ο ίδιος ήταν που ζήτησε την παραίτηση Σαλάτα μετά τη δήλωσή του. Ωστόσο, ο κ. Σαλάτας είχε πει σε συνέντευξή του ότι τον απέλυσε ο κ. Μυλωνάκης, όταν τον ενημέρωσε για την πρόθεσή του να αντιδράσει σε όσα είχε δηλώσει για τον ίδιο περί παρακώλυσης, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης.

Πάντως απαντώντας στον Βασίλη Κόκκαλη αν πράγματι ο κ. Σαλάτας παρεμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε ότι «δεν ήμουν παρών να το γνωρίζω, οι μαρτυρίες των υπαλλήλων ήταν πως όποια στοιχεία ζητήθηκαν, δόθηκαν» ενώ είπε ότι παρά το ότι ήταν νόμιμο να αντιδράσει ο κ. Σαλάτας σε κάτι που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως συκοφαντία, «το γεγονός ότι δημόσια ο κ. Σαλάτας απείλησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ένα μήνυμα που δεν ήθελα να εκπέμψουμε εναντίον ενός ευρωπαϊκού θεσμού», συμπληρώνοντας πως «αυτό ήταν το μοναδικό μεμπτό σημείο».

Εντύπωση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι ο υπουργός αρνήθηκε επί της ουσίας να χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ερωτήθηκε σχετικά από τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προτίμησε την περιγραφή της κατάστασης ως μια «εξόχως προβληματική υπόθεση».

Πότε θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο υπουργός δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να πληρώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 500-600 εκατ. ευρώ, αλλά και τα 178 εκατ. ευρώ του λεγόμενου Μέτρου 23.

