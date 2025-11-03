Στρατάκος: Ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομη πράξη - Δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου και ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομες πράξεις τόνισε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γ. Στρατάτος (2019-2025), κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σύστημα πληρωμής των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως είπε συγκεκριμένα: «Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα, ο οργανισμός δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου και ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση να κάνει κάποια έκνομη πράξη. Για τις επισυνδέσεις, που αναφέρεται το όνομά μου είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθώ και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια» είπε ο κ. Στρατάκος κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που καταθέτει στην Εξεταστική.

Κατά την εξέταση απέρριψε όσα του καταλόγισαν για τον «φραπέ».

