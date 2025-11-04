ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με τον χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι τα αποτελέσματα του AMS, σχετικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων – όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος – δεν θα επηρεάσουν την προκαταβολή και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα του AMS, αναφορικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων, όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, δεν θα επηρεάσουν ούτε την προκαταβολή ούτε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έως 31/12/2025.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό ''κόκκινα'', δηλαδή μη επιλέξιμα. Αντίθετα, έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό ''κίτρινα'', δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025 –, η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης».

