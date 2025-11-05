Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

Σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνομιλώντας στον κύκλο ανοικτών συναντήσεων που διοργανώνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου με επιφανείς Ελληνίδες στο θέατρο «Έξοδος», με τίτλο «Διαλέξεις με Θέα», με τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

«Ξαφνικά βρέθηκα εκτεθειμένη. Δεν ήταν εύκολο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήμουν κρατικός λειτουργός, ήμουν δικαστικός, και ως τέτοια παρέμεινα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε και στη δημόσια κριτική που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της πενταετούς άσκησης των καθηκόντων της, αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαία στη δημοκρατία, αλλά τη διαχώρισε από τις επιθέσεις που αγγίζουν τη «δολοφονία χαρακτήρα».

«Η κριτική είναι απαραίτητη στη Δημοκρατία. Άλλο όμως η κριτική κι άλλο οι επιθέσεις που φτάνουν στη "δολοφονία χαρακτήρα". Προσπαθούσα να κάνω ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας το καλύτερο που μπορούσα. Δέχθηκα επιθέσεις που ξεκινούσαν από τα μαλλιά μου, το ντύσιμό μου, φυσικά τον σύντροφό μου. Ευτυχώς, η κόρη μου γλίτωσε. Ακόμα και στη γάτα μου έγιναν επιθέσεις» τόνισε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, επισήμανε: «Επέλεξα να μείνω αυστηρά μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Δεν ήθελα να είμαι “ακτιβίστρια” Πρόεδρος ή να παίξω τον ρόλο της αντιπολίτευσης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναγνώρισε, επίσης, ότι η παρουσία της ως γυναίκα στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα προκάλεσε αντιδράσεις. «Αν στη θέση μου ήταν άνδρας, θα περνούσε πολύ καλύτερα. Για τις γυναίκες υπάρχει πάντα ένα “κλικ” αυστηρότητας παραπάνω». Η φράση αυτή προκάλεσε το θερμό χειροκρότημα από το κοινό στο Θέατρο «Έξοδος».

Με καυστικό χιούμορ συμπλήρωσε: «Οι γυναίκες, όταν είμαστε κακές, είμαστε πολύ κακές!».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε δύσκολες στιγμές της ζωής της. Εκμυστηρεύτηκε πως οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν ο χωρισμός της όταν η κόρη της ήταν μικρή, αλλά και ο θάνατος του πατέρα της.

«Ήταν κάτι πολύ βαρύ. Όμως μετά από μια ηλικία ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί, και τους αγαπημένους μας τους κουβαλάμε μέσα μας», είπε.

Ερωτηθείσα για τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση της ανάληψης της θέσης της προέδρου στο Ελληνικό Φεστιβάλ, απάντησε:

«Αυτό είναι λίγο στενάχωρο. Βλέπεις πια κριτική ακόμη και σε δικαστικές αποφάσεις. Δεν γράφουν σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρύτερο πρόβλημα. Η Δημοκρατία είναι πιο ευάλωτη, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς».

Αναφορικά με τη νέα της ιδιότητα, εξήγησε: «Είναι μια άμισθη θέση. Δεν ξέρω πώς μπορούν κάποιοι να έχουν χάσει τόσο την ψυχραιμία τους. Υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κ. Μαρμαρινός, ο οποίος πρότεινε τη συνεργασία. Αρέσκονται να αναλώνονται σε ανούσιες επιθέσεις».

Χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε και στο πώς διαχειρίστηκε την κριτική: «Στην αρχή, έκλαιγα κι εγώ ως δικαστής και ως Πρόεδρος στεναχωριόμουν. Όμως η αυτοσυγκράτηση των 40 ετών στη δικαστική υπηρεσία ήταν πολύ χρήσιμη».

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τόνισε ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε προσκολλημένη σε καρέκλες. «Ποτέ δεν αισθάνθηκα προσκολλημένη σε καρέκλες. Έφτασα να γίνω η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας — κάτι που, αναμφίβολα, δεν ήταν εύκολο», είπε.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Σακελλαροπούλου απάντησε: «Όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, φυσικά».

