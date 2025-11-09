Τσουκαλάς: Γιατι απουσίαζε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή και το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, προκάλεσε για μία ακόμα φορά, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ.Τσουκαλάς επαναλαμβάνει τα δύο ερωτήματα που είχε απευθύνει νωρίτερα στον πρωθυπουργό, ζητώντας να ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί απουσίαζε από τη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα, αλλά και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και πρωτοβουλιών, όπως τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, τα οποία αρχικά, όπως σημειώνει η κυβέρνησή του εμπόδισε, και τώρα τα παρουσάζει τααυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε.