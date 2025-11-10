Επίδομα θέρμανσης: Από σήμερα οι αιτήσεις - Η ανάρτηση της Κυβέρνησης
Οι καταναλωτές έχουν σχεδόν έναν μήνα στη διάθεσή τους προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, ενώ από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων
Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 100 € έως 1.200 €, ενώ η πληρωμή της α’ δόσης θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές - Δημοφιλείς Εφαρμογές - myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
«Έρχονται κρύα! Γι’ αυτό κάντε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα άνοιξε», έγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση σε ανάρτησή της στα Social Media.
Αν και η πλατφόρμα άνοιξε παρατηρούνται προβλήματα στην εφαρμογή myΘέρμανση. Έως τις 14:00 μετά το μεσημέρι, η πρόσβαση είναι αδύνατη, με το σύστημα να έχει πέσει.
Nωρίτερα δεν ήταν ενήμερη η σελίδα σχετικά με την περίοδο, καθώς εμφανιζόταν μόνο οι προηγούμενες αιτήσεις με τελευταία αυτή για το διάστημα 2024-2025.