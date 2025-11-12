ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

Για "γκεμπελισμούς" και "ψέμματα" κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»
«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη. Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο ‘βεντέτα', ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες».

«Ποιος μίλησε για ‘δικαιολογημένα' εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και καταλήγει: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

