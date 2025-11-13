Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενάσα (Michel Menassah).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητά της να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Συζητήθηκαν ακόμη οι περιφερειακές εξελίξεις.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Νωρίτερα ο Μισέλ Μενάσα συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Δένδιας: Τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών

Η Αθήνα «ανεβάζει» τις στροφές στις διπλωματικές σχέσεις με τον Λίβανο, με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να ανακοινώνει την άμεση αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στη Βηρυτό, ως στήριξη στις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης για ασφάλεια και σταθερότητα. Στέλνοντας μάλιστα μήνυμα για την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις προσπάθειες αφοπλισμού ένοπλων οργανώσεων στην χώρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Χεζμπολάχ.

Όπως είπε μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, σήμερα το πρωί, τα οχήματα είναι ήδη έτοιμα και θα μεταφερθούν μέσα στις επόμενες μέρες με ελληνικό αρματαγωγό, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε τη διαθεσιμότητα της χώρας μας τόσο για την εκπαίδευση λιβανικών αξιωματικών όσο και στη συνέχιση της ναυτικής της παρουσίας στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, που όπως τόνισε για την Αθήνα αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.

Τι είπαν Δένδιας και Μενάσα

«Η παρουσία σου εδώ σήμερα αποτελεί απτή απόδειξη της εμβάθυνσης των σχέσεών μας. Έρχεται μετά από δύο δικές μου επισκέψεις στη Βηρυτό και βεβαίως την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας του κυρίου Μητσοτάκη στο Λίβανο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μία σειρά από ζητήματα ασφάλειας τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πληροφόρηση που μου έδωσες για τα διάφορα θέματα της Μέσης Ανατολής. Η μεγάλη σου εμπειρία και οι γνώσεις σου είναι πολύτιμες για εμάς», ανέφερε.

«Θα ήθελα να σου πω όμως ότι και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε κομβικής σημασίας την επιτυχία της προσπάθειας του Προέδρου Αούν ώστε ο Λίβανος να μετατραπεί σε μία χώρα γεμάτη ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία. Μεγάλο τμήμα των προσπαθειών του Προέδρου Αούν και των δικών σας προσπαθειών είναι η ενίσχυση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και ο αφοπλισμός ομάδων που αποτελούν παράγοντες ανασφάλειας για τον Λίβανο», σημείωσε.

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθειά σας για να δημιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στη χώρα. Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει και το επαναλάβαμε μόλις τώρα να χαρίσουμε στον Λίβανο μία σειρά από τεθωρακισμένα οχήματα, όπως επίσης και οχήματα μεταφοράς. Και αποφασίσαμε σήμερα στη συνάντησή μας μαζί να διευκολύνουμε τη μεταφορά αυτών των οχημάτων στον Λίβανο. Είναι έτοιμα ήδη. Ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό στις αμέσως προσεχείς μέρες.

Πρόγραμμα συνεργασίας με τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις

Επίσης, συζητήσαμε τη συνέχιση του προγράμματος συνεργασίας με τις ελληνικές στρατιωτικές ακαδημίες. Είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε αξιωματικούς των λιβανικών δυνάμεων που εσείς επιθυμείτε».

«Επίσης εμείς έχουμε πρωτοστατήσει ως Ελλάδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην ανανέωση της εντολής της Unifil και συμμετέχουμε με μία φρεγάτα. Είμαστε έτοιμοι δε αν ο Λίβανος το θελήσει να συνεχίσουμε την παρουσία μας στη θαλάσσια αυτή περιοχή» σημείωσε.

Χαιρετίζουμε τη συμφωνία Λιβάνου - Κύπρου για ΑΟΖ

«Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσουμε του Υπουργικού Συμβουλίου του Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ του Λιβάνου και της Κυπριακής Δημοκρατίας» σημείωσε στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

Έχουμε καταδικάσει κάθε πράξη βίας κατά της θρησκευτικής ελευθερίας

«Όπως σου έχω πει και κατ ιδίαν ένα θέμα ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα είναι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής . Εμείς έχουμε καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά της θρησκευτική ελευθερίας στη Μέση Ανατολή και έχουμε δηλώσει την υποστήριξή μας στις χριστιανικές κοινότητες όπως και έχουμε δηλώσει και την άποψή μας για την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε.

«Οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μία μειονοτική ομάδα είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής συνέχειας. Γι αυτό και υποστηρίζουμε σταθερά τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον και γι αυτό» κατέληξε.

Οι δηλώσεις του Μισέλ Μενάσα

Μισέλ Μενάσα: «Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ελλάδα για τη συνεχή σας συνδρομή και το ουσιαστικό σας ενδιαφέρον για το Λίβανο, για τη σταθερή σας υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια.Η Ελλάδα υπήρξε πάντοτε ένας ειλικρινής και αξιόπιστος φίλος, ένα έθνος που καθοδηγείται από αίσθημα δικαιοσύνης και ισότητας

Παραμένετε αφοσιωμένοι στους δεσμούς φιλίας που μας ενώνουν. Η βοήθεια που παρέχετε σήμερα στον Λίβανο αντικατοπτρίζει τη διαρκή σας δέσμευση προς τη χώρα μας και επιβεβαιώνει και τη δύναμη της φιλίας που ενώνει τον Λίβανο και την Ελλάδα», τόνισε.

«Ο Λίβανος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση και αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες ασφαλείας. Και όμως, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου μέσα σε αυτές τις συνθήκες παραμένουν αλώβητες και έτοιμες να υπερασπιστούν την κυριαρχία μας», πρόσθεσε.

«Σε σχέση με την οριοθέτηση ΑΟΖ Λιβάνου - Κύπρου αυτό βασίζεται πάνω στη φιλία που υπάρχει ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα. Σας εκφράζω τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τη βοήθεια και τη βαθιά μας εκτίμηση για τη βαθιά συνεργασία», κατέληξε.

