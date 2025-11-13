Βούλτεψη: Με Σαμαρά δεν έπρεπε να φθάσουμε εκεί - Του έλεγα κάτι και έλεγε να πάρει και τον Βαγγέλη

Την άποψη πως πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεννόησης της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο ACTION 24, σχολιάζοντας ευρύματα δημοσκόπησης για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σαμαρά και βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι με τον πρώην πρωθυπουργό «δεν έπρεπε να φθάσουμε σε αυτό το σημείο». Προσέθεσε ότι υπάρχουν δύο επιτελεία, ένα ΄στο επιτελικό κράτος, στο Μαξίμου και ένα δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά που έπρεπε να βρουν τρόπο συνεννόησης και να μην πέφτει λάδι στη φωτιά.

Σημείωσε με νόημα πως ο Σαμαράς συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι είχε τον Λεντάκη.

«Του έλεγα εγώ κάτι, και μου έλεγε να πάρω τον Βαγγέλη» αποκάλυψε η κ. Βούλτεψη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της, ως κυβερνητικής εκπροσώπου, με τον κ. Σαμαρά.

Ερωτηθείσα ότι αν ένα κόμμα μπορεί να στερήσει την αυτοδυναμία της ΝΔ, είπε ότι ακόμα και μία ψήφος.

