Διευθυντής γραφείου τύπου Σαμαρά: Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του

«Ο κ. Αντώνης Σαμαράς ήταν απολύτως σαφής», ανέφερε σήμερα ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμάρα, ενώ όταν ερωτήθηκε «γιατί τώρα», σχετικά με την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, απάντησε ότι αυτό είναι υποκειμενικό.

«Για μένα είναι ο τελευταίος μεγάλος πολίτικός της μεταπολίτευσης», σχολίασε μιλώντας στο OPEN.

«Έθιξε το ζήτημα της ακρίβειας, είπε ότι εδράζεται στο κόστος της ενέργειας και η πολιτική της κυβέρνησης είναι λάθος», είπε σε άλλο σημείο.

Τόνισε πάντως ότι: «Ο ‘Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει όταν ο ίδιος θεωρεί πως η πατρίδα αντιμετωπίζει προβλήματα»

«Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία», είπε και διευκρίνισε ότι δεν διακρίνει οργή στα λεγόμενά του στην επίμαχη συνέντευξη.

Στηλίτευσε δε την κριτική του κ. Λαζαρίδη λέγοντας ότι σχολίασε την επικοινωνία και όχι την ουσία των τοποθετήσεων Σαμαρά.

«Το 2024 έγιναν εκλογές και πήρε το ιστορικό χαμηλότερο από το 1974. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, και στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι μεγάλο», είπε και απάντησε καταφατικά όταν ερωτήθηκε «αν έφυγαν γιατί άλλαξε η ΝΔ». Αρνήθηκε πάντως να τοποθετηθεί σε ερώτημα αν είναι κοντά η ίδρυση κόμματος.

«Αν έχεις ικανότητες και είσαι και ψυχικά άφθαρτος μπορείς να βοηθήσεις την πατρίδα σου», απάντησε σε άλλο ερώτημα με αφορμή τις δηλώσεις Λαζαρίδη για την ηλικία του Αντώνη Σαμαρά.

Ενημέρωσε δε ότι η βαριά φωνή στη συνέντευξη είχε να κάνει με ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. «Με τον χαρακτηρισμό ζεστοθεσούληδες αναφερόταν και σε υπουργούς», είπε επίσης ο κ. Τσιούτσιας.

Επιβεβαίωσε δε το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «τα Νέα» σύμφωνα με το οποίο ο κ .Σαμαράς είναι κοντά στο περιβάλλον Τραμπ.

