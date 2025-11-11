Κυβέρνηση για Σαμαρά: Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης της ΝΔ

Η πρώτη επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου στα όσα είπε την Κυριακή ο Αντώνης Σαμαράς από τον ΑΝΤ1 ήρθε από τον κ. Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μετά το αρχικό «ουδέν σχόλιο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ αναφερόμενος ουσιαστικά στην κατηγορία του κ. Σαμαρά ότι η ΝΔ έχει μετατραπεί σε υβρίδιο του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ.

Στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας ότι η «η Ελλάδα δεν είναι μία τέλεια χώρα, αλλά σίγουρα εφαρμόζει μια πολιτική που την έχει κάνει πολύ καλύτερη».

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό μη επιθυμώντας να ρίξει λάδι στη φωτιά. Έδωσε όμως πλαγιές απαντήσεις.

Πρόσθεσε ότι «αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

«Κοιτάξτε να δείτε, την έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση και πιστεύω και νομίζω ότι αυτό πιστεύει ο κόσμος, οι πολίτες είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, ότι η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα. Είναι νομοσχέδια, εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται. Δεν είναι ταμπέλες. Το λέει ούτως ή άλλως και η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Μακριά από ταμπέλες. Έχω και την ιδρυτική διακήρυξη μαζί μου. Αν θέλετε να σας την επισυνάψω. Δεν ξέρω, οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, οι ψηφοφόροι μας, τα μέλη μας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό, όπου από εκεί που πήγαμε στο “δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα” ή το “οι μετανάστες λιάζονται” στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαρίθμησε μάλιστα και τις πολιτικές που διαχρονικά ακολουθεί η ΝΔ:

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση, κάθε νεοδημοκράτη, κάθε ΟΝΝΕΔίτη, αλλά κυρίως κάθε υγιούς μέλους, υγιώς σκεπτόμενο μέλους της κοινωνίας, από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν εξαίρεση μαζί με την Κούβα στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες, ζητούμενα για τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. ΑΟΖ με την Ιταλία, πάνω στην οποία πάτησαν για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Επέκταση στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια, ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλιστικά. Μπορείτε να θυμηθείτε πιο επιτυχημένη πολιτική; Rafale, Belharra, F-16, F-35. Ζητούμενα για άλλες χώρες», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «κάνοντας την αυτοκριτική μας ως πολιτικός χώρος- πάρα πολλά χρόνια δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε με το απόστημα των παραβατικών του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου της Αριστεράς και το σπάσαμε αυτό το απόστημα. Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας και γίνονται επεμβάσεις της αστυνομίας, όπως οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια και κάθε καταληψίας, κάθε παραβατικός, όπως λέμε «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» φεύγει από το Πανεπιστήμιο και απελευθερώνονται οι χώροι αυτοί και πηγαίνουν σε φοιτητές και σε καθηγητές. Στα γήπεδα, επιβάλλεται ο νόμος το αυτονόητο. Υπάρχει πλέον μια δομή, μια διεύθυνση στην Ελληνική Αστυνομία που εξαρθρώνει τη μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, επιβολή του νόμου, δηλαδή. Το νόμος και τάξη, που για μένα δεν είναι δεξιό δόγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αριστερό δεν το λες ούτε κεντροαριστερό, δημοκρατικό θα έλεγα, αυτονόητο, δημοκρατικό καθήκον κάθε κυβέρνησης».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «εκπροσωπώ, λοιπόν, μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουν μάθει και έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας».

Χθες εξάλλου, πλάγιες απαντήσεις προς τον κ. Σαμαρά έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση για την διάσκεψη των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τον κίνδυνο της καταστροφικής μισαλλοδοξίας:

«Ειδικώς στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι αντικείμενο νηφάλιου διαλόγου. Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη Παρασκευή δεν αποκλείεται να πάρει θέση επί της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κ. Σαμαράς και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ώρας του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Τη συζήτηση στη Βουλή την έχει ζητήσει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης για το καυτό ζήτημα της ακρίβειας αλλά θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί θα κονταροχτυπηθούν εφ όλης της ύλης.

