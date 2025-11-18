Δικογραφία κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή - Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο το ΚΚΕ

Ως πολιτική δίωξη εναντίον του ΚΚΕ «διαβάζει» ο Περισσός τη διαβίβαση στη Βουλή, δικογραφίας κατά του ΓΓ της ΚΕ του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η δικογραφία αφορά «παραβίαση από το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων» και σύμφωνα με τον 902.gr, έχει συσταθεί μετά από μήνυση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει ότι «πρόκειται για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» και κάνει λόγο για ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι «η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία - μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη».

Όπως ξεκαθαρίζει το ΚΚΕ, το κόμμα «τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές - κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Είναι, επίσης, γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται "φέιγ βολάν". Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών».

«Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να δώσουν απάντηση στις συκοφαντίες των φασιστών με την επιτυχία της τρέχουσας οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

