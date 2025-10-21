Κουτσούμπας: Προσβάλετε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Δεν είναι μπογιές, αλλά ονόματα νεκρών

Την απόλυτη αντίθεση του ΚΚΕ στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εξέφρασε ο ΓΓ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως πρόφαση το μνημείο, ώστε να περιορίσει την έκφραση λαϊκών αντιδράσεων μπροστά στη Βουλή. «Αφήστε τις εξυπναδούλες ότι δεν υπάρχουν άλλα μέρη εκτός από το μνημείο αυτό», τόνισε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. «Οι διαδηλώσεις δεν είναι συναυλίες και ποδοσφαιρικοί αγώνες ώστε να αρκεί να βρεθεί ένας χώρος. Οι διαδηλώσεις γίνονται μπροστά στη Βουλή γιατί εδώ ψηφίζονται οι αντιλαϊκοί νόμοι σας, ή έξω από υπουργεία όπου υλοιποιείται αυτή η πολιτική, ή έξω από πρεσβείες χωρών που πραγματοποιούν γενοκτονίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «η τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά», υπενθυμίζοντας ότι κι άλλες τέτοιες προσπάθειες, τελικά δεν εφαρμόστηκαν. Επέκρινε μάλιστα το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι κατοχυρωμένο. «Και για την απεργία λέγατε ότι ως δικαίωμα παραμένει απολύτως κατοχυρωμένο, όμως βάλατε τόσους όρους που είναι αδύνατο να επιτευχθούν και έτσι 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που σας ενοχλεί δεν είναι οι μπογιές και τα καντηλάκια. Δεν είναι μπογιές είναι τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών μας. Δεν είναι καντηλάκια, είναι η λάμψη των αγώνων του λαού μας», είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, είπε σε έντονο ύφος: «Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο όταν το χρησιμοποιείτε και το διαχωρίζετε από τον λαό και το υποβαθμίζετε σε ένα τοπόσημο όπου θα βγάζουν σέλφι οι τουρίστες».

Αναφορά στον Πάνο Καμμένο

Αναφερόμενος στην εμπλοκή του ΥΠΕΘΑ στη συντήρηση του μνημείου, ο κ. Κουτσούμπας την χαρακτήρισε προβληματική, ενώ υπενθύμισε την αναφορά του Πάνου Καμμένου, που όταν ήταν υπ. Εθνικής Άμυνας, είχε πει ότι «ο στρατός διασφαλίζει τη σταθερότητα στο εσωτερικό», λέγοντας ότι «έχετε βάλει στόχο να τον επιβεβαιώσετε».

«Ματαιοπονείτε. Την οργή του λαού δε τη σταματούν ούτε νόμοι, ούτε τροπολογίες, ούτε περιφράξεις», κατέληξε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.