Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την κρίση – Εκλογές το 2027

«Έχουμε δείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν και ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», είπε ο πρωθυπουργός στο Bloomberg New Economy Forum.

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Η Ελλάδα αφήνει πίσω την κρίση – Εκλογές το 2027
Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, με οικοδεσπότη τον Βρετανό αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, στο πλαίσιο του Bloomberg New Economy Forum.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή», επισημαίνοντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, τη βελτίωση του χρέους και τον ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Έχουμε δείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν και ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι, παρότι ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές, οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις παραμένουν εθνική ευθύνη.

«Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται με αρκετές μονάδες», είπε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πιέσεις στο κόστος ζωής, σημείωσε όμως ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιήθηκαν και ότι ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει μέτρα ελάφρυνσης για την ακρίβεια. «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι επιδόσεις μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε μέτρα στήριξης, χωρίς να ξεχνάμε τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που απαιτήθηκαν, όπως στο ασφαλιστικό», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη αφυπνίστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει επισήμως κοινοποιηθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες. «Καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οικονομικής στήριξης του Κιέβου από την Ευρώπη. «Κάθε χώρα έχει τις δικές της προκλήσεις, αλλά χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για κοινό ευρωπαϊκό βηματισμό», ανέφερε.

«Πιστεύω βαθιά στις διατλαντικές σχέσεις»

Σε ερώτηση του Μικλεθγουέιτ για τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρή και στρατηγικής σημασίας, επικαλούμενος ως παράδειγμα τον τομέα της ενέργειας. Για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι στόχος είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το Δίκαιο της Θάλασσας χωρίς εντάσεις, υπογραμμίζοντας ότι δική του ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και ότι «η Ελλάδα διατηρεί αποτρεπτική στάση απέναντι σε κάθε πιθανή απειλή».

Η Ελλάδα ως γέφυρα με την Ασία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον ομόλογό του της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αξίες των δύο χωρών στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος δικαίου. Τόνισε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο συνεργασίας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και ότι η Σιγκαπούρη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ASEAN», σημείωσε.

