«Μου θυμίζει χωροφύλακα»: Δείτε την ερώτηση της ΕΡΤ που έκανε την Μιλένα Αποστολάκη να εκραγεί

Ένταση προκλήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, δεν απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου για το αν τάσσεται υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων.

Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η ερώτηση του δημοσιογράφου «είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι, θυμίζει χωροφύλακα». Ο ίδιος επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια απλή ερώτηση, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αρνείται εκ νέου να απαντήσει, λέγοντας: «Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κ.Π: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;

Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.

Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.

Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.

Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.

Μ.Α: Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.

Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;

Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.

Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.

Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.

Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω.

Μ.Α: Σας απαντώ.