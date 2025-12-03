Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί ξεκίνησε να διαβάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επικριτικές εκφράσεις, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα».

Η κα Κωνσταντοπούλου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, παρότι απέκλεισε κατηγορηματικά ότι θα παραστεί στην παρουσίαση, παραδέχθηκε ωστόσο ότι ξεκίνησε να το διαβάζει, σπεύδοντας να διευκρινίσει, πως αφορά στο Μάτι και όχι σε όλα όσα έγιναν το 2015. «Όχι τόσο για το τι έγινε το 2015, γιατί ξέρω ότι πρόδωσε, αλλά για να δω τι έχει γράψει για το Μάτι», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Εγώ και ο Διαμαντής Καραναστάσης στις 6 Αυγούστου του 2018 ήμασταν οι πρώτοι που καταθέσαμε μήνυση για κακούργημα. Είναι έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο, πήγαν 4 στη φυλακή αυτοί που κάθονταν δίπλα τον Τσίπρα. Είναι εξοργιστικό το κομμάτι αυτό. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να ζητάει γονυπετής συγγνώμη όχι μόνο γιατί άφησε τον κόσμο απροστάτευτο αλλά και γιατί έστησε την κακοπαιγμένη παράσταση ενώ γνώριζαν ότι είχαν καεί 50 με 60 άνθρωποι».

Σε άλλο σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα σημειώσε: «Δεν μπορεί να αφήσουμε ξανά τον κόσμο στα νύχια απατεώνων. Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός απατεώνας» προσθέτοντας ότι το βιβλίο του «είναι μια άπελπις προσπάθεια να μαζέψει χρήματα».



Το απόσπασμα για το βιβλίο μετά το 7ο λεπτό



