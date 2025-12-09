Παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού από Kaizen Foundation - Κεφαλογιάννης: «Επενδύουμε στην πρόληψη»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη η τελετή παράδοσης-παραλαβής προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού για την επιτήρηση και τον εντοπισμό πυρκαγιών, δωρεά του Kaizen Foundation, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δέκα (10) συστήματα επικοινωνιών και διασύνδεσης με drones, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτατα και να καλύψουν τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, καθώς και ενός (1) Αυτόνομου Σταθμού Πύργου Επιτήρησης και Εντοπισμού Φωτιάς (LAST), που θα τοποθετηθεί σε ορεινό σημείο καθ’ υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

photo-3.jpg

Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οπτική και θερμική απεικόνιση και η δορυφορική συνδεσιμότητα, τα νέα συστήματα με τα οποία ενισχύεται η Πολιτική Προστασία επιτρέπουν όχι μόνο την έγκαιρη ανίχνευση, αλλά και τον γεωεντοπισμό εστιών φωτιάς σε ζωντανό χρόνο. Αυτό δίνει στα στελέχη της Πυροσβεστικής τη δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης επέμβασης ακόμη και σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα ενοποίησης και ανάλυσης της επιχειρησιακής εικόνας από κάμερες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones κ.λπ., στο ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, τη βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων έκτακτων συμβάντων.

photo-1.jpg

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η σημερινή παράδοση του τεχνολογικού εξοπλισμού «δεν παρουσιάζει απλώς έναν νέο εξοπλισμό, παρουσιάζει μια πράξη ευθύνης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης προς το έργο της Πολιτείας και των ανθρώπων που καθημερινά δίνουν μάχη για την προστασία της ζωής και του φυσικού μας πλούτου». Υπογράμμισε ότι η δωρεά του Kaizen Foundation έρχεται σε μια περίοδο όπου «η Πολιτική Προστασία μετασχηματίζεται», καθώς «η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες, πιο απαιτητικές συνθήκες», γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στρατηγική επιλογή «να επενδύσουμε στην πρόληψη, στην τεχνολογία, στην πρώιμη ανίχνευση και στη διαρκή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αναφερόμενος στον εξοπλισμό, σημείωσε ότι τα Συστήματα Ανίχνευσης και Εντοπισμού Πυρκαγιάς, «ένας Αυτόνομος Σταθμός Επιτήρησης και εντοπισμού φωτιάς» και «δέκα συστήματα επικοινωνιών και διασύνδεσης με Drone–JERICHO», έχουν πρακτική αλλά και «βαθιά συμβολική σημασία», καθώς αποδεικνύουν πως «η κοινωνία, οι φορείς, τα ιδρύματα δεν στέκονται απλοί παρατηρητές αλλά γίνονται σύμμαχοι στην εθνική προσπάθεια θωράκισης της χώρας». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ότι το νέο σύστημα «είναι προϊόν ελληνικής τεχνολογίας και ελληνικής καινοτομίας», στοιχείο που αναδεικνύει πως η Ελλάδα «δεν χρησιμοποιεί μόνο, αλλά και παράγει σύγχρονα εργαλεία πρόληψης».

Ο Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια δωρεά που «δεν εξαντλείται στην παράδοση εξοπλισμού, αλλά συνοδεύεται από συνεχή τεχνική κάλυψη, αναβαθμίσεις και συνδρομές» για πέντε χρόνια, προσφέροντας στο κράτος «ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πρόληψης» που θα στηρίζει το Πυροσβεστικό Σώμα με συνέπεια και συνέχεια.

Υπογράμμισε επίσης την πολιτική στόχευση για «μια Πολιτική Προστασία που δεν θα λειτουργεί αντιδραστικά, αλλά προληπτικά», η οποία «παρακολουθεί τους κινδύνους σε πραγματικό χρόνο» και «εντοπίζει εστίες φωτιάς πριν αυτές γίνουν απειλή».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η μάχη με τις πυρκαγιές δεν κερδίζεται μόνο στο μέτωπο, αλλά κερδίζεται πριν αυτό δημιουργηθεί», και η σημερινή δωρεά ενισχύει ακριβώς αυτόν τον κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας.

Ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Kaizen Foundation, κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο, για «αυτή την πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», καθώς και το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διαρκή του ετοιμότητα.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η Πολιτική Προστασία δεν είναι μια θεσμική υποχρέωση, είναι υπόθεση πατριωτική», τονίζοντας πως όταν «κράτος, ιδρύματα, τεχνολογία και άνθρωποι ενώνονται, τότε μπορούμε να έχουμε πραγματική ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, ανέφερε πως «Στο Kaizen Foundation πιστεύουμε ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται με υπευθυνότητα, μπορεί να σώσει ζωές και να προστατεύσει το περιβάλλον. Με τη δωρεά των κινητών συστημάτων επικοινωνίας και διασύνδεσης με Drone και του Αυτόνομου Σταθμού-Πύργου Επιτήρησης και Εντοπισμού Φωτιάς, θέλουμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ανίχνευση και καλύτερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, στηρίζοντας το δύσκολο έργο των ανθρώπων της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας» υπογραμμίζοντας πως «η συνεργασία δημόσιου τομέα και κοινωνικής προσφοράς μέσω Ιδρυμάτων, αλλά και του ιδιωτικού τομέα είναι επιτακτική για να χτίσουμε πιο ανθεκτικές κοινότητες απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Από πλευράς μας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο».

Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του ΠΣ, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, Ανώτατα και Ανώτερα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, στελέχη του Kaizen Foundation και ο Διευθυντής Εμπορικής Στρατηγικής της κατασκευάστριας εταιρείας Delian κ. Αλέξανδρος Ιωακειμίδης.

