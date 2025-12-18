Θέμα Ανδρουλάκη θέτει η Άννα Διαμαντοπούλου «εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Την πρόβλεψη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αμφισβητηθεί ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εάν το κόμμα δεν πάει καλά στις εκλογές έκανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Κινήματος, Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Ποντίκι» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Πηγαδά, η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε ότι θα υπάρξει θέμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι το επιθυμητό για το ΠΑΣΟΚ.

«Θα τεθεί θέμα προέδρου, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, με την κ. Διαμαντοπούλου να απαντά:

«Έτσι γίνεται πάντοτε. Αν δεν είναι το επιθυμητό, προφανώς. Αλλά εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό».

Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν προβλήματα. «θα μπορούσε το κόμμα να δουλεύει πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο συλλογικό και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι εάν δεν είμαστε όλοι στοιχισμένοι στο πρόγραμμά μας, στον συγκεκριμένο εκλεγμένο πρόεδρο για να πάμε στις εκλογές και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, η επόμενη μέρα των εκλογών πιστεύω ότι θα βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα συνολικά στο ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ ο... Τσίπρας

Στη συνέντευξή της πάντως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάγνωσή της για την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέει ότι «μπορεί να είναι και η ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ».

«Ο κύριος Τσίπρας προετοιμάζει εδώ και πάνω από δύο χρόνια αυτή την επιστροφή. Με βραβεύσεις σε διάφορες χώρες, με συνέδρια, με συνεντεύξεις στο εξωτερικό, με αποκάλυψη των πρακτικών. Άμα το δει κανείς, έτσι, υπάρχει ένα σχέδιο. Νομίζω ότι η εκτέλεση του σχεδίου στην τελευταία περίοδο πήγε χάλια. Γιατί τους έβαλε όλους απέναντι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε: κοιτάξτε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι καταστροφική. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι χάλια. Το δικό μου κόμμα δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, γι’ αυτό και έφυγα. Άρα, είμαι εγώ, ένας, ο Αλέξης Τσίπρας, διαλύστε τα κόμματά σας και ελάτε πίσω μου. Αυτά είναι από απλοϊκές ανοησίες μέχρι τρομερός ναρκισσισμός. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ.

Μη σας πω ότι μπορεί να είναι και η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ. Απέναντι σε ένα άτομο, το οποίο απορρίπτει όλους τους συνεργάτες του, απορρίπτει το κόμμα του, την πολιτική του, την ιδεολογία του, γιατί είπε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Απέναντι σ’ ένα άτομο που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ τι αντιπαραθέτει; Ένα κόμμα, το οποίο σήμερα δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά το οποίο έχει ιστορία. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της βεβαίως. Έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει βουλευτές, έχει οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και έχει σοβαρές δυνάμεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα κοινωνικά σύνολα», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Ένα κόμμα που θέλει να βγει πρώτο πρέπει να έχει και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης»

Η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε θέση και για το ζήτημα των συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει απόλυτα τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας και εξηγώντας ότι η συζήτηση για τις όποιες συνεργασίες μπορεί να γίνει μόνο μετά τις εκλογές.

Είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρουμε και στα αριστερά και στα δεξιά του συστήματος πόσα κόμματα και ποια θα είναι. Όταν λοιπόν το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, ένα κόμμα, και να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, πάνω απ’ όλα πρέπει να δείξει ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Τι θα πει αυτό; Θα πει το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστώ αύριο με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι θα πουν οι πολίτες; Αφού θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, δεν πάω στη Νέα Δημοκρατία που έχει και περισσότερους ψήφους και είναι πιο κοντά στην εξουσία; Ή αφού θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, τι αξιωματική αντιπολίτευση είσαι εσύ; Τι διαφορές έχεις;

Να πει «θα συνεργαστώ με όλα τα άλλα κόμματα;». Γιατί υπήρξαν κάποιες προτάσεις το ΠΑΣΟΚ, να γίνει ένα μέτωπο. Να είμαστε μεν χωριστά, αλλά να έχουμε ένα μέτωπο. Άρα, ο καθένας να ψηφίζει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, εμείς δεν θα πούμε στους ανθρώπους της Αριστεράς, ελάτε να ψηφίσετε το ΠΑΣΟΚ;

Άρα, ένα κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα και θέλει να υπηρετήσει ένα στόχο, που είναι να βγει πρώτο στις εκλογές, πρέπει να έχει και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. "Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Θα γίνουν οι εκλογές, εγώ θέλω να είμαι πρώτο κόμμα, και μετά θα δω τι θα κάνω"».


