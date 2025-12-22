Σε εξέλιξη η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στην 10η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου αφορούν στα επόμενα βήματα μιας στρατηγικής συνεργασίας η οποία έχει ως σημεία αναφοράς την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια αλλά και την συνδεσιμότητα.

Η σύνοδος πιστοποιεί πως το τριμερές σχήμα μετατρέπεται σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολική Μεσογείου.

Οι τρείς ηγέτες συζητούν και τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την επόμενη σελίδα, δηλαδή το σχήμα «3+1», με την συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ σήμερα.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ' ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, όπως ανέφερε η Jerusalem Post.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου.

Διαβάστε επίσης