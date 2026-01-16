Λατινοπούλου: Τι είπε για τις κάμερες που παρακολουθούσαν το σπίτι της - Οι υποψίες

Για την υπόθεση με τη σύλληψη δύο ατόμων, που είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι τους και κατέγραφαν τον ιδιωτικό χώρο του δικού της σπιτιού, μίλησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Δεν είναι ευχάριστο να βγαίνεις και να μιλάς για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά ξεκαθαρίζοντας από την αρχή (…) ότι είμαι υπέρ των καμερών 1000% γιατί – έχω τοποθετηθεί ξανά και ξανά- όταν υπάρχουν κάμερες σε δημόσιους δρόμους και χώρους καταγράφονται ουσιαστικά και παρακολουθείται το έγκλημα, να προλαμβάνεται, να συλλαμβάνονται ταχύτερα οι εγκληματίες και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεμιτό και αναγκαίο για την ασφάλεια όλων μας», είπε στον ΑΝΤ1 η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια όρια που σταματούν εκεί που ξεκινάει η ιδιωτικότητα του καθενός και το προσωπικό του δικαίωμα όσον αφορά την οικία του. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν κάμερες οι οποίες καταγράφουν ουσιαστικά, βιντεοσκοπούν ιδιωτικό χώρο ή κοινόχρηστο χώρο που περνάνε οικογένειες, που περνάνε μικρά παιδιά καθημερινά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα».

Για τη δική της υπόθεση εξήγησε ότι «στη δική μου περίπτωση, λοιπόν, σχεδόν δύο χρόνια υπήρχαν κάμερες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες ώστε να βλέπουν την είσοδο του σπιτιού της οικογένειάς μου στο οποίο κατοικώ και εγώ φυσικά και κοινόχρηστο χώρο αλλά και κάμερα η οποία κατέγραφε την αυλή του σπιτιού μου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το ξέρουμε και το βλέπουμε γιατί είχαν γίνει και συστάσεις ευγενικές, επισταμένως. Το είχαμε τονίσει ευγενικά. Η οικογένεια μου προσπάθησε με κάθε τρόπο, με ευγένεια να ζητήσει οι κάμερες αυτές να μην είναι στραμμένες προς το σπίτι μας».

«Παρ’ όλα αυτά όταν βλέπεις ότι ο γείτονας σου επιμένει εμμονικά να έχει αυτές τις κάμερες στραμμένες προς το δικό σου σπίτι, απειλώντας την ιδιωτικότητά σου και παραβιάζοντας τα δικαιώματά σου, καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια και έπρεπε αναγκαστικά να προχωρήσω σε αυτή τη κίνηση», τόνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Σε ερώτηση για το εάν το κίνητρο της παρακολούθησης ήταν πολιτικό η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Κάτι τέτοιο θα ήταν ένα άρρωστο σκεπτικό (…) και φυσικά δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο ή ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση. Από την άλλη σίγουρα δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά και σίγουρα δεν μπορώ να το αποκλείσω».

Το υλικό από τις κάμερες έχει κατασχεθεί όπως επιβεβαίωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Είναι άσχημο να ζεις με έναν φόβο, με το ‘μάτι’ να σε παρακολουθεί μέρα – νύχτα, καθημερινά πάνω σου, πάνω στην οικογένειά σου και πάνω στα παιδιά σου», υπογράμμισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.