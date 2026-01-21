Οι τρεις φάσεις της συνολικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον εθνικό διάλογο για το αγροτικό

«Ανεπαρκή και προσχηματική» χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον αγροτικό τομέα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΓ της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε χθες, «οι διακομματικές επιτροπές αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο».

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ ήδη από χθες ξεκαθάρισε ότι δε θα στηρίξει την κυβερνητική πρόταση και ότι θα καταθέσει δική του για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις.

Σε περίπτωση πάντως που τελικά υπερψηφιστεί η πρόταση της ΝΔ, τότε το ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει τη στάση του και το αν θα συμμετάσχει σε αυτήν, ύστερα από συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος.

Οι τρεις φάσεις της Εθνικής Επιτροπής

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής που θα έχει σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης, χωρισμένο σε τρεις φάσεις:

Επιστημονική φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια και τον αγροτικό τομέα, η οποία θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την πολιτική γης, τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και προϊόντων με στόχο την επιλογή στρατηγικών προϊόντων της χώρας, τους στόχους αυτάρκειας, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές και τη στοχευμένη αξιοποίηση της ΚΑΠ, την οργάνωση συλλογικών σχημάτων παραγωγής και εμπορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των αγροτών, τον ρόλο, τη δομή του ΥΠΑΑΤ και των φορέων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα από εκπαίδευση, κίνητρα, πρόσβαση στη γη και εκσυγχρονισμό του αγροτικού επαγγέλματος.

Φάση εθνικού διαλόγου και σύνθεσης, με βάση το επιστημονικό σχέδιο, με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οργανώσεων των αγροτών, των συνεταιρισμών, της κτηνοτροφίας, των επιχειρήσεων της διατροφικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε ο διάλογος να καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

Θεσμική φάση, κατά την οποία η εθνική στρατηγική κατατίθεται στη Βουλή και τα κόμματα προχωρούν στην τελική τους τοποθέτηση, με στόχο –εφόσον επιτευχθεί– τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα πέρα από κυβερνητικούς κύκλους.

Εθνικό θέμα η αγροτική παραγωγή

Στην ανακοίνωση της ΚΟΕΣ τονίζεται ότι «για ο ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό. Αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Αφορά κυρίως την επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου»

Από την πλευρά του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής, τόνισε ότι «εμείς λέμε Ναι στον Διάλογο, αλλά αυτό που φέρει η ΝΔ δεν είναι ο διάλογος που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας».

«Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση ΝΔ φέρνουν μόλις σήμερα -επτά χρόνια μετά- μια πρόταση που πιστοποιεί ότι ως σήμερα δεν έκαναν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, ότι δεν είχαν καμία πολιτική για την αγροτική παραγωγή», επισήμανε ο κ. Μάντζος.

